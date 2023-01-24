Керівник Офісу Президента провів розмову з радником з питань національної безпеки Прем’єр-міністра Індії

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником з питань національної безпеки Прем’єр-міністра Індії Аджитом Кумаром Довалом.

Співрозмовники обговорили низку актуальних питань у контексті поглиблення українсько-індійської взаємодії у двосторонньому та багатосторонньому форматах.

Андрій Єрмак поінформував Аджита Довала про ситуацію в Україні, насамперед про перебіг відсічі російській агресії.

Керівник Офісу Глави держави наголосив, що наша країна прагне миру, який обов’язково має бути справедливим та базуватися на принципах міжнародного права. Він нагадав, що під час онлайн-виступу на саміті G19 у листопаді минулого року Президент України Володимир Зеленський представив формулу миру та запропонував усім державам визначити свою можливу роль у її реалізації.

Андрій Єрмак акцентував, що Україна хотіла б бачити Індію серед активних учасників процесу імплементації формули та саміту миру, який планує провести наша держава. Керівник Офісу Президента також висловив сподівання на посилення лідерства Індії щодо підтримки України.

Він зазначив, що Україна розраховує на підтримку з боку Індії ініційованих нашою державою резолюцій у межах Генеральної Асамблеї ООН, що стосуються формули миру та створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії.

«Для нас дуже важлива позиція Індії, важлива співпраця з вашою країною. І ми прагнемо, щоб вона вийшла на якісно новий рівень», – зазначив керівник Офісу Президента.

Окремо було наголошено на важливості подальшого розвитку економічних відносин між державами.

Очільник Офісу Президента подякував керівництву Індії та її народу за надану Україні гуманітарну допомогу під час повномасштабної війни з Росією, а також висловив сподівання, що ця допомога розширюватиметься.

Андрій Єрмак привітав Індію з прийдешнім національним святом – Днем Республіки, що відзначатиметься 26 січня, і побажав індійському народові миру та добробуту.

Керівник Офісу Президента також подякував Аджиту Довалу за висловлені співчуття у зв’язку з нещодавньою трагедією в Броварах, де внаслідок катастрофи гелікоптера загинули керівники Міністерства внутрішніх справ та цивільні громадяни.