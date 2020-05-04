Керівник Офісу Президента провів телефонну розмову з політичними радниками лідерів «Нормандської четвірки»

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з політичними радниками лідерів держав – учасниць Нормандського формату.

Українська сторона запропонувала перезавантажити роботу Тристоронньої контактної групи.

Саме для прискорення Мінського процесу Президент України підписав відповідний указ, згідно з яким представництво України в ТКГ суттєво підвищено.

«Ми підняли його до дуже високого офіційного рівня», – сказав Андрій Єрмак.

Зокрема, заступником керівника української делегації в ТКГ призначено віце-прем’єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова. На рівні підгруп Україну представляють заступники міністрів або народні депутати – голови профільних комітетів Верховної Ради.

Українська сторона також запропонувала залучити до роботи в підгрупах ТКГ як запрошених осіб, які представляють окремі райони Донецької та Луганської областей, внутрішньо переміщених осіб, котрі були вимушені залишити ці райони після травня 2014 року.

Андрій Єрмак зазначив, що учасники Тристоронньої контактної групи залучатимуть цих людей до дискусії, консультацій та узгодження питань, передбачених Мінськими домовленостями.

Водночас керівник Офісу Президента наголосив на неприпустимості жодних переговорів з представниками невизнаних квазідержавних утворень.

Андрій Єрмак запропонував на наступному засіданні ТКГ, яке має відбутися 14 травня, узгодити розширений склад делегацій України, Росії та ОБСЄ відповідно до пропозицій української сторони.

«Високий офіційний статус членів делегацій дасть можливість швидше та ефективніше ухвалювати рішення, виконувати їх і бачити, хто їх не виконує», – зауважив керівник Офісу Президента.

Він наголосив на необхідності повного та всеосяжного припинення вогню, а також негайного й повного доступу представників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ та Міжнародного комітету Червоного Хреста на тимчасово непідконтрольні території.

«Це безпосередньо стосується життя і здоров’я людей, що є найвищим пріоритетом для України», – сказав Андрій Єрмак.

«Україна виконує й буде виконувати все, про що домовилися лідери (країн Нормандського формату. – Ред.) у Парижі. Саме з цією метою ми запропонували новий формат ТКГ», – зазначив керівник Офісу Президента.

Нагадаємо, напередодні відбулася телефонна розмова міністрів закордонних справ країн «Нормандської четвірки».