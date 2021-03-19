Керівник Офісу Президента провів телефонну розмову з радником Президента США з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном 

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Президента США з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном.

Андрій Єрмак подякував Сполученим Штатам за чітку й послідовну політику з підтримки суверенітету й територіальної цілісності України.

«Ми високо цінуємо нещодавні сильні заяви Президента Джо Байдена та представників вашої адміністрації щодо Криму. Для нас є дуже важливим підтвердження політики США щодо невизнання спроби анексії Криму, засудження незаконної окупації півострова, а також підтримка нашої ініціативи «Кримська платформа», – сказав керівник Офісу Президента.

Крім того, Андрій Єрмак розповів співрозмовнику про безпекову ситуацію на лінії розмежування на Донбасі. Він відзначив, що в останні тижні спостерігається небезпечна тенденція до збільшення кількості порушень режиму припинення вогню та кількості загиблих.

«Минулої п'ятниці, 26 березня, ми втратили за один день чотирьох наших воїнів», – зазначив він.

Керівник Офісу Глави держави додав, що США могли б відіграти більш активну роль у просуванні мирних переговорів щодо припинення війни на Донбасі.

Андрій Єрмак також подякував Сполученим Штатам Америки за надання важливої безпекової допомоги, яка сприяє посиленню обороноздатності України. Зокрема йдеться про підтримку реформи Збройних сил України, посилення Військово-морських сил ЗСУ.

Керівник Офісу Глави Української держави також зауважив, що завдяки підтримці США Україна вже отримала статус Партнера з розширеними можливостями НАТО (EOP) і розраховує на отримання плану дій щодо членства в Альянсі (ПДЧ).

Він зауважив, що Україна залишається форпостом демократичного світу на сході Європи і платить за це високу ціну, зокрема втрачаючи життя найкращих своїх громадян.

Керівник Офісу Президента України також розповів Джейкобу Саллівану про реформи, які проводить Володимир Зеленський. Мета Президента України – побудова сучасної демократичної держави, заснованої на верховенстві права, вільної від корупції та впливу олігархів.

Андрій Єрмак також розповів, що з ініціативи Володимира Зеленського створено Центр протидії дезінформації, керівник якого невдовзі буде представлений громадськості.

«Події, які відбувалися в останні роки і в Україні, і в інших країнах, доводять, що інформаційна війна та поширення дезінформації не менш руйнівні, ніж збройне протистояння», – сказав Андрій Єрмак.

Радник Президента США з питань національної безпеки наголосив на важливості співпраці у питанні протидії дезінформації.

«Нам є чого повчитися у вас у питанні протидії дезінформації. Сподіваємося на можливість подальшої співпраці у цій сфері», – сказав він.

Джейкоб Салліван також відзначив зусилля України у проведенні реформ. Він наголосив, що США допомагатимуть Україні в досягненні її політичних, економічних, безпекових цілей.

Також він запевнив у готовності й надалі допомагати Україні в отриманні повноправного членства в НАТО.