Керівник Офісу Президента провів зустріч із журналістами з Ватикану та представниками католицьких ЗМІ

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч із представниками католицьких ЗМІ.

У заході взяли участь: журналіст National Catholic Reporter Крістофер Вайт (США), спеціальний журналіст La Croix у Ватикані Лу Безмон де Сенневіль (Франція), журналіст ACI Stampa/EWTN Андреа Гальярдуччі (Італія), представник прес-агентства ANSA Мануела Туллі (Італія), фотожурналіст Марчін Мазур (Велика Британія) та журналіст офіційного ЗМІ Ватикану Vatican News Сальваторе Чернуціо.

Під час розмови керівник Офісу Глави держави відповів на запитання, які стосувалися відносин між Україною та Ватиканом, і розповів про внесок, який може зробити Папа Франциск у закінчення несправедливої війни, що її розпочала Росія.

Андрій Єрмак назвав сильними нещодавні заяви Папи Римського про український народ як про народ-мученик, який потерпає від жорстокості військ, що вторглися. Також понтифік прямо заявив, що нападником є російська держава.

«У Папи Франциска є така сильна зброя, як віра мирян і слово Боже, і вона дуже потрібна нашій країні. Ми сподіваємося, що він підтримає Україну на шляху до справедливого миру», – наголосив керівник Офісу Президента.