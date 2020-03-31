Керівник Офісу Президента: Щодня робимо все для забезпечення медиків і українців засобами захисту від коронавірусу

З метою протидії поширенню COVID-2019 українська влада робить усе можливе, щоб медики були забезпечені засобами захисту та боротьби з недугою, а пересічні громадяни мали можливість придбати захисні засоби в аптеках, наголосив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

«Ця проблема існує у всьому світі, і навіть США та європейські країни сьогодні теж мають проблеми із засобами захисту та гігієни. Але сьогодні й Офіс Президента, і Кабінет Міністрів, і всі державні установи роблять все для того, щоб Україна була в першій черзі на отримання всього необхідного. Кожного дня ми приймаємо літаки, вантажі, у цій роботі беруть участь не лише центральні органи влади, а й органи влади на місцях», – сказав Андрій Єрмак під час онлайн-брифінгу в Офісі Президента.

За його словами, Президент України Володимир Зеленський щодня проводить наради в режимі відеоконференції, у яких беруть участь представники уряду, керівники ОДА, міські голови, і постійно отримує оперативну, найактуальнішу інформацію щодо поширення коронавірусу та ухвалює відповідні рішення.

«Безумовно, ми отримуємо кожного дня сигнали про те, що є ще проблеми із захисними засобами в деяких аптечних мережах. Але я впевнений, що у найкоротші терміни ця ситуація буде виправлена, і в кожній аптеці можна буде придбати все необхідне», – зауважив Андрій Єрмак.

Він також зробив акцент на важливості забезпечення всім необхідним медичних працівників – для того, щоб вони могли швидко встановити правильний діагноз і самі були захищеними.

«Це дуже важливо, і проблема вирішується кожного дня – щоб наші медичні працівники, лікарні були облаштовані й забезпечені на 100% усім необхідним», – констатував Керівник Офісу Президента.

Андрій Єрмак подякував представникам бізнесу – як великого, так і малого, котрі долучилися до захисту країни від поширення коронавірусу.

«Всі сьогодні працюють дуже злагоджено, і я впевнений, що саме такі випробування, які сьогодні проходить українське суспільство, згуртовують нас. Вважаю, що ми пройдемо це випробування й вийдемо з нього більш сильними», – зазначив він.

Керівник Офісу Президента закликав громадян дотримуватися карантину та уникати зайвих контактів.

«Сьогодні турбота кожної людини про себе, своїх близьких, батьків, які є в зоні ризику, – це дуже важливо. Ваше здоров’я, ваше життя – це найголовніше», – резюмував Андрій Єрмак.