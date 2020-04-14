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Керівник Офісу Президента: Україна повертає всіх своїх громадян без винятку – так вчиняють сильні країни

16 квітня 2020 року - 13:38

Україна повернула 20 своїх громадян, які перебували в неволі на тимчасово окупованих територіях. Тривають переговори щодо звільнення українців, яких утримують в окупованому Криму та в Росії. Про це заявив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

«Відбувся черговий етап взаємного звільнення утримуваних осіб – ми повернули 20 своїх громадян, які перебували в неволі на тимчасово окупованих територіях. Хочу підкреслити: взаємне звільнення утримуваних осіб відбулося у межах формату «всіх на всіх». Ми забираємо всіх громадян України. Без винятку. Саме так вчиняють сильні країни, які цінують своїх громадян», – заявив Андрій Єрмак.

Керівник Офісу Президента зауважив, що ще рік тому не було активностей щодо питання взаємного звільнення утримуваних осіб, а сьогодні Україні вдалося вибудувати ефективну переговорну позицію. 

«Президент Володимир Зеленський неодноразово підкреслював, що ми будемо боротися за життя кожного громадянина України. Програма звільнення «всіх на всіх» працює ефективно та в цілодобовому режимі. Постійно працюють погоджувальні комісії, перевіряються всі заяви родичів. Миттєво вносяться корективи. Все це – заради українців, яких маємо витягнути з пекла полону», – наголосив Керівник Офісу Президента.

Андрій Єрмак подякував усім, хто працює над звільненням українців.

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