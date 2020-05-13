Керівник Офісу Президента України обговорив із зовнішньополітичним радником канцлера ФРН важливість активізації переговорів щодо Донбасу

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак у межах робочого візиту до Німеччини на зустрічі із зовнішньополітичним радником канцлера ФРН Яном Гекером заявив, що Україна продовжує наполягати на якнайшвидшому виконанні домовленостей грудневого саміту «Нормандської четвірки» в Парижі для розблокування можливості проведення наступного саміту лідерів держав у Берліні.

У зустрічі з Яном Гекером також взяли участь заступник керівника Офісу Глави держави Ігор Жовква, радник Президента України Руслан Демченко, віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністр оборони Андрій Таран.

На думку Андрія Єрмака, два раунди взаємного звільнення утримуваних осіб за узгодженою формулою «всі визначені на всіх визначених», успішно проведені після Паризького саміту лідерів держав – учасниць Нормандського формату, – позитивні приклади того, як ці угоди можуть бути реалізовані. Але, за словами керівника Офісу Президента України, для розблокування подальших взаємних звільнень представники Міжнародного комітету Червоного Хреста повинні одержати доступ до осіб, незаконно утримуваних в ОРДЛО, а також у Криму та Російській Федерації.

Крім того, Андрій Єрмак наголосив на важливості припинення обстрілів як базовій умові для просування мирного процесу.

Співрозмовники обговорили співпрацю України з Європейським Союзом.

Українська сторона розраховує на підтримку з боку Німеччини євроінтеграційних прагнень України під час майбутнього головування ФРН у Раді ЄС з 1 липня, зазначив Андрій Єрмак.