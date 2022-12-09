Керівник Офісу Президента України обговорив з радником Прем'єр-міністра Індії питання поглиблення українсько-індійської взаємодії

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником із національної безпеки Прем’єр-міністра Республіки Індія Аджитом Довалом.

Співрозмовники обговорили ключові питання українсько-індійської взаємодії, а також шляхи її розвитку у двосторонньому та багатосторонньому форматах.

Андрій Єрмак привітав Республіку Індія з початком головування у G20 – групі країн з найбільш потужними економіками у світі – та висловив сподівання на посилення лідерства Індії в підтримці України.

Окрему увагу було приділено перебігу реалізації ініційованої Президентом України Володимиром Зеленським гуманітарної ініціативи Grain from Ukraine, а також важливості подальшого ефективного й повноцінного функціонування «зернового коридору», яким днями з порту Одеси вийшло судно із 37,5 тис. тонн олії для Індії. «Україна вітатиме приєднання Республіки Індія до нашої ініціативи Grain from Ukraine», – зазначив керівник Офісу Глави держави.

Андрій Єрмак висловив сподівання на підтримку з боку Індії реалізації української формули миру, представленої Президентом України лідерам G20 на саміті в листопаді. Формула визначає десять конкретних кроків для завершення розв’язаної Росією війни проти України.

«Ми розраховуємо на підтримку формули миру міжнародною спільнотою й нашими партнерами, зокрема Індією», – наголосив він.

Відзначивши гуманітарну допомогу, надану Україні урядом і приватним сектором Індії, Андрій Єрмак зазначив, що наша країна розраховує на її розширення. Зокрема, йшлося про надання індійською стороною енергетичного обладнання, критично необхідного для відновлення енергоінфраструктури України, пошкодженої внаслідок російських ракетних ударів, які не вщухають.

Керівник Офісу Президента окремо наголосив на важливості посилення консолідованого санкційного тиску на агресора з боку міжнародної спільноти, що має позбавити Росію можливості фінансувати війну проти нашої держави.

Андрій Єрмак поновив запрошення раднику з національної безпеки Прем'єр-міністра Індії відвідати Україну з візитом.