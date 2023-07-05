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Керівник Офісу Президента України провів розмову з Державним секретарем Святого Престолу

5 липня 2023 року - 21:51

Керівник Офісу Президента України провів розмову з Державним секретарем Святого Престолу

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з Державним секретарем Святого Престолу кардиналом П’єтро Пароліном.

Керівник Офісу Президента поінформував співрозмовника про зусилля України, спрямовані на досягнення миру в Україні, зокрема про консультації щодо ключових принципів миру на рівні радників з питань національної безпеки та політичних радників лідерів Бразилії, Великої Британії, Данії, ЄС, Італії, Індії, Канади, Німеччини, Південної Африки, Саудівської Аравії, США, Туреччини, України, Франції та Японії, що відбулись у Копенгагені.

Як розповів Андрій Єрмак, ці консультації мали продовження у вигляді його щотижневих зустрічей з представниками іноземних дипломатичних місій у Києві. Зокрема сьогодні відбулася друга така зустріч. У ній взяли участь посли країн G-7, Представництва ЄС в Україні та глави дипломатичних представництв Південно-Африканської Республіки, КНР, Данії, Іспанії, Індії, Республіки Корея, Нідерландів, Індонезії, Австралії, Саудівської Аравії, Мексики, Польщі, Туреччини, Словаччини, Чехії, Бразилії, Аргентини та Ватикану в Україні.

Андрій Єрмак окремо подякував П’єтро Пароліну за участь у сьогоднішній зустрічі в Києві  апостольського нунція в Україні і титулярного архиєпископа Мартани – архиєпископа Вісвальдаса Кульбокаса. 

Керівник Офісу Глави держави висловив вдячність П’єтро Пароліну за готовність сприяти процесу повернення на батьківщину українських дітей, незаконно депортованих Росією.

Андрій Єрмак зауважив, що повернення громадян України – серед 10 пунктів Формули миру Президента України Володимира Зеленського.

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