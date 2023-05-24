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Керівник Офісу Президента України провів розмову з міністром підприємств і виробництва Італії

25 травня 2023 року - 11:05

Керівник Офісу Президента України провів розмову з міністром підприємств і виробництва Італії

За дорученням Президента України керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак провів розмову у режимі відеозв’язку з міністром підприємств і виробництва Італії Адольфо Урсо.

Андрій Єрмак наголосив, що Адольфо Урсо є добрим другом України, та висловив подяку за допомогу в організації нещодавнього офіційного візиту Президента Володимира Зеленського до Італії.

Співрозмовники докладно обговорили плани реалізації домовленостей, досягнутих Главою Української держави та Прем’єр-міністром Італійської Республіки Джорджею Мелоні.

Керівник Офісу Президента й міністр підприємств і виробництва Італії розглянули шляхи подальшої координації зусиль спільно з урядами двох країн задля забезпечення виконання пріоритетних завдань, поставлених лідерами України та Італії.

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