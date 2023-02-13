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Керівник Офісу Президента України провів телефонну розмову з радником Президента США з питань національної безпеки

14 лютого 2023 року - 08:41

Керівник Офісу Президента України провів телефонну розмову з радником Президента США з питань національної безпеки

У межах постійного діалогу із союзниками керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном.

Керівник Офісу Глави держави поінформував співрозмовника про актуальну ситуацію на фронті.

Сторони обговорили потужну підтримку, яку Сполучені Штати продовжуватимуть надавати Україні з наближенням річниці війни, а також наголосили на важливості нашої подальшої комунікації.

Андрій Єрмак подякував американському народові, Президенту США та обом палатам Конгресу за підтримку нашої країни в боротьбі за свободу та спільні демократичні цінності.

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