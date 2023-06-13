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Керівник Офісу Президента України провів телефонну розмову з головним радником Спеціальної дорадчої служби Адміністрації Президента Бразилії

14 червня 2023 року - 09:07

Керівник Офісу Президента України провів телефонну розмову з головним радником Спеціальної дорадчої служби Адміністрації Президента Бразилії

На виконання доручення Глави держави керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з головним радником Спеціальної дорадчої служби Адміністрації Президента Бразилії Селсо Аморімом.

Андрій Єрмак розповів про підготовку Глобального саміту миру, до участі в якому Україна прагне залучити якнайбільше країн світу з метою реалізації пунктів формули миру Президента Володимира Зеленського.

«Звичайно, ми вкрай зацікавлені в участі Бразилії в цьому саміті. Ми готові до розмови, і для нас дуже важливо вислухати вашу думку», – наголосив керівник Офісу Президента.

«Знищення Росією Каховської ГЕС засвідчило надзвичайну актуальність української формули миру, зокрема пунктів щодо безпеки та екології», – додав він.

Андрій Єрмак зазначив, що досвід Бразилії, серед іншого в захисті довкілля, – надзвичайно цінний.

Керівник Офісу Президента також подякував Селсо Аморіму за візит бразильської делегації в Україну у травні 2023 року, який був украй важливим для нашої держави.

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