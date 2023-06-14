Керівник Офісу Президента України провів телефонну розмову з Джейком Салліваном

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак у межах постійного діалогу із союзниками провів телефонну розмову з радником Президента Сполучених Штатів Америки з питань національної безпеки Джейком Салліваном.

Очільник Офісу Глави держави розповів представнику американської сторони про поточну ситуацію на фронті, зокрема про перебіг бойових дій на сході та півдні України.

Андрій Єрмак висловив подяку США за черговий пакет оборонної підтримки для нашої держави, який містить артилерію, бронетехніку, боєприпаси тощо.

Керівник Офісу Президента також розповів про нещодавні ракетні атаки російських військ на українські міста Кривий Ріг, Одесу та населені пункти Донеччини, унаслідок яких загинули люди та зазнали руйнувань об’єкти цивільної інфраструктури. Андрій Єрмак акцентував на необхідності посилення повітряного щита України заради захисту людей від ракетного терору Росії.

Керівник Офісу Глави держави подякував адміністрації Президента Джозефа Байдена, обом палатам Конгресу та всім американцям за міцну підтримку нашої країни в боротьбі за свободу та мир у Європі.