Керівник Офісу Президента України провів телефонну розмову з радником Президента США з питань нацбезпеки

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Президента Сполучених Штатів Америки з питань національної безпеки Джейком Салліваном.

У межах постійного діалогу із союзниками Андрій Єрмак поінформував американську сторону про ситуацію на фронті та заходи, що реалізуються силами оборони задля звільнення українських земель від російських загарбників.

Він також розповів про нещодавні обстріли державою-терористом історичного центру Одеси та портової інфраструктури України й наголосив на необхідності посилення системи ППО задля захисту життя людей і недопущення руйнування експортного потенціалу нашої країни, від якого залежить продовольча безпека у світі.

Сторони наголосили на важливості продовження пошуку шляхів допомоги Україні в експорті зерна на світовий ринок, зокрема в країни Глобального Півдня.

Керівник Офісу Глави Української держави та радник Президента США з питань нацбезпеки також продовжили консультації стосовно довгострокових безпекових зобов'язань щодо України й обговорили процес укладення двосторонніх угод із країнами-партнерами в межах Спільної декларації про підтримку України, ухваленої на саміті НАТО у Вільнюсі.

Співрозмовники обговорили реалізацію Формули миру Президента Володимира Зеленського й можливості для проведення майбутнього Глобального саміту миру.

Керівник Офісу Президента подякував США за пакет оборонної допомоги, оголошений вчора, який містить артилерію, ракети, боєприпаси, дрони та інші значні можливості, критично важливі для України в її контрнаступі.

Андрій Єрмак і Джейк Салліван також коротко обговорили підготовку українських пілотів на літаках F-16, яка має розпочатися найближчим часом, і реалізацію реформ у сферах боротьби з корупцією та верховенства права.

Керівник Офісу Глави Української держави подякував Президенту США Джозефу Байдену, його команді, обом палатам Конгресу та всьому американському народові за допомогу й підтримку України в боротьбі за свободу, незалежність і спільні демократичні цинності.