Керівник Офісу Президента України провів телефонну розмову з Президенткою Європейського парламенту

За дорученням Президента України Володимира Зеленського керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак провів телефонну розмову з Президенткою Європейського парламенту Робертою Мецолою.

Андрій Єрмак подякував Європарламенту та особисто Роберті Мецолі за лідерство в підтримці України. Співрозмовники обговорили нещодавнє схвалення Європейським парламентом мандата щодо створення фінансового інструменту для України Ukraine Facility обсягом 50 млрд євро у межах внесення змін до Багаторічної фінансової перспективи ЄС на 2021–2027 роки.

«Рішення Європарламенту стимулюють інших партнерів не знижувати темп у підтримці України та наближенні перемоги», – наголосив Андрій Єрмак.

Сторони також обговорили поточну ситуацію на фронті й важливість захисту української цивільної інфраструктури, зокрема енергетичної, в умовах постійних терористичних атак з боку Росії.

Керівник Офісу Глави держави та Президентка Європарламенту зосередили особливу увагу на процесі імплементації Української формули миру. Андрій Єрмак запросив Європарламент долучитися до третьої зустрічі на рівні радників із національної безпеки та зовнішньополітичних радників.

«Залучення Європарламенту до імплементації Української формули миру сприяє розширенню кола тих, хто її підтримує, і наближає проведення Глобального саміту миру за участю провідних лідерів Глобального Півдня», – зазначив керівник Офісу Президента.

Співрозмовники також обмінялися думками щодо безпекової ситуації на Близькому Сході й відзначили важливість зусиль щодо максимального захисту цивільного населення в умовах бойових дій.