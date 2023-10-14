Керівник Офісу Президента України провів в Одесі телефонну розмову з Джейком Салліваном

Перебуваючи в Одесі з Президентом України Володимиром Зеленським, керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Президента Сполучених Штатів Америки з питань національної безпеки Джейком Салліваном.

У межах постійного діалогу із союзниками Андрій Єрмак поінформував співрозмовника про оперативну ситуацію на фронті, кроки українських військ з метою деокупації території України та активізацію наступальних дій ворога на Східному напрямку.

Керівник Офісу Президента відзначив потребу України в артилерії та засобах ППО, особливо перед наближенням зимового періоду. Він подякував США за підтримку нашої країни та армії, зокрема за рішення, ухвалені на нещодавньому засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн».

Співрозмовники також обговорили події в Ізраїлі.

Андрій Єрмак висловив подяку Президенту США Джозефу Байдену, обом палатам Конгресу за потужну й незмінну підтримку України, а також усім американцям, які підтримують українців і наших захисників у протистоянні несправедливій агресії Росії.