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Коли терор розповзається, важливо, щоб світ давав однозначний сигнал, що захист від терору ніде не ослабне – звернення Президента України
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Керівник Офісу Президента України провів в Одесі телефонну розмову з Джейком Салліваном

14 жовтня 2023 року - 17:01

Перебуваючи в Одесі з Президентом України Володимиром Зеленським, керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Президента Сполучених Штатів Америки з питань національної безпеки Джейком Салліваном.

У межах постійного діалогу із союзниками Андрій Єрмак поінформував співрозмовника про оперативну ситуацію на фронті, кроки українських військ з метою деокупації території України та активізацію наступальних дій ворога на Східному напрямку.  

Керівник Офісу Президента відзначив потребу України в артилерії та засобах ППО, особливо перед наближенням зимового періоду. Він подякував США за підтримку нашої країни та армії, зокрема за рішення, ухвалені на нещодавньому засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». 

Співрозмовники також обговорили події в Ізраїлі.

Андрій Єрмак висловив подяку Президенту США Джозефу Байдену, обом палатам Конгресу за потужну й незмінну підтримку України, а також усім американцям, які підтримують українців і наших захисників у протистоянні несправедливій агресії Росії.

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