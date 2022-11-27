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Керівник Офісу Президента України провів зустріч із координатором Державного департаменту США з питань санкцій

28 листопада 2022 року - 19:35

Керівник Офісу Президента України провів зустріч із координатором Державного департаменту США з питань санкцій

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зустрівся з координатором Державного департаменту Сполучених Штатів Америки з питань санкцій, Послом Джеймсом О’Браєном, який перебуває в Україні з візитом.

Андрій Єрмак відзначив лідерську роль Сполучених Штатів у підтримці нашої країни в боротьбі з російською агресією.

«Один із ключових напрямів такої підтримки – санкційна політика», – наголосив він.

Під час зустрічі керівник Офісу Глави держави та координатор Держдепартаменту обмінялися думками щодо ефективності обмежувальних заходів, вжитих на цьому етапі проти Росії, а також перспектив їх розширення.

Андрій Єрмак окремо поінформував Джеймса О’Браєна про перебіг і результати діяльності Міжнародної робочої групи щодо санкцій проти Росії, яку очолюють керівник Офісу Президента й директор Інституту міжнародних досліджень Фрімана-Споглі (FSI), Посол Майкл Макфол. Було зазначено, що нещодавно група презентувала останній напрацьований нею документ «Заходи щодо підвищення ефективності санкцій».

Окремо співрозмовники наголосили на важливості посилення санкційного тиску на Росію, яка є країною-терористом. У цьому зв’язку Андрій Єрмак приділив окрему увагу питанню визначення механізмів визнання Росії державою – спонсором тероризму.

Сторони домовилися посилити координацію для посилення санкційного тиску на Російську Федерацію.

Керівник Офісу Президента також висловив подяку американській стороні за участь в установчому саміті International Summit оn Food Security в межах гуманітарної програми Grain from Ukraine, а також за вагомий фінансовий внесок в українську «зернову ініціативу».

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