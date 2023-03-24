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Ворог повинен знати: Україна не пробачить знущання з наших людей, не пробачить цих смертей і поранень – звернення Президента Володимира Зеленського
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Керівник Офісу Президента України провів зустріч із міністром закордонних справ Литви

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Керівник Офісу Президента України провів зустріч із міністром закордонних справ Литви

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч із міністром закордонних справ Литви Габріелюсом Ландсбергісом.

Очільник Офісу Глави держави висловив подяку литовській стороні за ефективну багатоформатну допомогу Україні із самого початку повномасштабної агресії Росії.

«Українці це дуже цінують. Ми справжні друзі. І наша перемога в цій війні буде спільною перемогою», – наголосив Андрій Єрмак.

Керівник Офісу Президента ознайомив Габріелюса Ландсбергіса із розвитком ситуації на фронті й зазначив: «Війна триває, і є багато викликів. Однак ми маємо перемогти. Готуємо нові операції. Ситуація важка, але ми тримаємо наші позиції».

Окремо було відзначено надзвичайну важливість подальшої військово-технічної допомоги з боку Литви, включно з підготовкою українських військовослужбовців, наданням сприяння в ремонті техніки для потреб ЗСУ, реабілітацією та лікуванням поранених бійців. Констатовано спільність підходів щодо необхідності повного зняття обмежень у постачанні Україні всіх типів сучасної зброї.

Сторони також відзначили важливість початку до кінця 2023 року переговорів про вступ України до ЄС і налаштованість нашої держави на активну роботу для досягнення прогресу на шляху до майбутнього членства в НАТО.

За особливі заслуги Президент України Володимир Зеленський вручив міністру закордонних справ Литви Габріелюсу Ландсбергісу орден князя Ярослава Мудрого III ступеня.

«Дякую вам, вашій країні, вашим великим людям за підтримку України. Ми цього ніколи не забудемо. Вам завжди раді в Україні», – сказав Глава держави.

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