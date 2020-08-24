Керівник Офісу Президента України вважає неприпустимим збільшення видатків на утримання органів державної влади під час кризи

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак назвав неприпустимим збільшення непродуктивних видатків на утримання органів влади у період економічної кризи. Про це він заявив, коментуючи проект державного бюджету на наступний рік.

«Президент України Володимир Зеленський вимагає від усіх органів влади жорсткої економії. Всі видатки повинні бути добре обґрунтованими та нагально необхідними. Всіх чиновників, хто дозволить собi неадекватні витрати, будуть нещадно звільняти, а кожну підозрілу витрату – ретельно перевіряти», – наголосив керівник Офісу Глави держави.

Андрій Єрмак повідомив, що звернувся до керівництва Міністерства фінансів України та Державного управління справами з проханням ретельно попрацювати разом із народними депутатами між першим і другим читанням проекту закону про державний бюджет на 2021 рік для розумного скорочення видатків на забезпечення діяльності Офісу Президента.

Він також зауважив, що розуміє необхідність виконання законодавства України щодо підвищення тарифних ставок працівникам бюджетної сфери через поетапне підняття мінімальної заробітної плати, заплановане у 2021 році. За словами Андрія Єрмака, таке рішення було абсолютно справедливим, адже досі мінімальна зарплата була нижчою за реальний прожитковий мінімум у країні.

«Водночас я закликаю урядовців і народних депутатів знайти можливість скоротити інші видатки, без яких ми можемо пройти цю кризу», – зазначив керівник Офісу Президента України.

Андрій Єрмак повідомив, що на сьогодні чисельність працівників Офісу Президента України найнижча за останні 10 років (419 при максимальній кількості 579 у 2014-му). Однак, за його словами, у разі неможливості зменшити інші видатки Глава держави готовий піти на 10-відсоткове скорочення працівників Офісу Президента.