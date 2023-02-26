Керівник Офісу Президента України зустрівся з міністром закордонних справ Саудівської Аравії

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч з міністром закордонних справ Королівства Саудівська Аравія Принцом Фейсалом бін Фарханом Аль Саудом, який прибув до нашої країни з візитом. Це перший офіційний візит очільника зовнішньополітичного відомства Королівства до України з часу встановлення дипломатичних відносин між двома державами.

«Вітаю вас в Україні. Велика честь приймати вас сьогодні в Києві. Це історичний візит, тому що вперше міністр закордонних справ Королівства Саудівська Аравія приїхав в Україну. Це дуже потужний сигнал підтримки нашої країни», – сказав Андрій Єрмак під час зустрічі з Принцом.

Керівник Офісу Глави держави наголосив, що Україна надзвичайно зацікавлена у розвитку відносин із Саудівською Аравією.

Він подякував за підтримку Королівством 23 лютого резолюції Генеральної Асамблеї ООН «Принципи Статуту ООН, що лежать в основі всеохоплюючого, справедливого та сталого миру в Україні», яку ініціювала наша держава.

«Це важлива для нас підтримка суверенітету й територіальної цілісності України та формули миру Президента Володимира Зеленського», – зазначив Андрій Єрмак.

Керівник Офісу Глави держави нагадав, що у вересні 2019 року Саудівська Аравія зазнала атаки із застосуванням безпілотників на одне з найбільших у світі нафтових родовищ, а нині такі удари постійно відчуває на собі Україна, зокрема під час атак на критичну інфраструктуру з використанням іранських дронів.

«Російсько-іранське військово-політичне зближення загрожує безпеці не лише України, а й регіону Близького Сходу», – переконаний Андрій Єрмак.

Керівник Офісу Президента обговорив із Принцом Фейсалом бін Фарханом Аль Саудом питання гуманітарної підтримки України та українських громадян у ці складні часи, важливу роль Саудівської Аравії в обміні військовополоненими, подоланні глобальних викликів та реалізації ініціативи Президента Володимира Зеленського «Зерно з України».

«Ми дуже сподіваємося на продовження нашого діалогу, зміцнення наших відносин», – наголосив Андрій Єрмак.