Керівник Офісу Президента України зустрівся з президентом Міжнародної федерації гімнастики

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч з президентом Міжнародної федерації гімнастики Морінарі Ватанабе, який перебуває в Україні з візитом.

У зустрічі також взяли участь радниця – уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дарія Герасимчук, сестра в.о. командира 36-ї бригади морської піхоти Сергія Волинського Тетяна Харько, міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт, спортсменка, українська легкоатлетка, призерка Олімпійських ігор Олена Говорова.

Учасники зустрічі розповіли Морінарі Ватанабе про агресію, яку чинить Росія проти України, зокрема й про злочини проти українських дітей, серед яких – насильницька депортація. Представники України також наголосили, що Росія використовує своїх спортсменів для пропаганди агресії, тож закликали Морінарі Ватанабе підтримати ініціативу щодо недопущення російських та білоруських спортсменів до участі в Олімпіаді 2024 року.

Очільник Офісу Президента зазначив, що 90% представників російської гімнастики одночасно є членами клубу російської армії – ЦСКА, чим по суті представляють російських військових – саме тих, які щодня беруть участь у бомбардуванні, нищенні українських міст і вбивствах українців.

«Ми знаємо, що санкції – це кращий нелетальний спосіб впливу. Тому Україна наголошує на необхідності продовження санкцій. І один із їх видів – не давати російським та білоруським спортсменам можливості брати участь в Олімпійських іграх та інших міжнародних змаганнях», – сказав Андрій Єрмак.

Керівник Офісу Президента рішуче наголосив: Україна прагне вигнати російські війська зі своєї землі, відновити територіальну цілісність. А щодо осіб, які підтримують російську агресію, мають бути вжиті відповідні кроки від усіх міжнародних організацій, зокрема й спортивних.

«Передаю вітання від Президента – він щиро цінує ваш особистий візит до України, та особливо прошу зважати на надану в межах сьогоднішньої зустрічі інформацію при ухваленні рішення щодо допуску російських і білоруських атлетів до участі у змаганнях. Сподіваємося, що ви зрозумієте наш біль, нашу трагедію», – зазначив Андрій Єрмак.

Водночас керівник Офісу Глави держави подякував особисто Морінарі Ватанабе та Японії, її уряду за підтримку наших спортсменів.

«Я хочу подякувати вам за можливість проведення спортивних зборів для українських художніх гімнасток на території Японії, організованих минулого року, а також за особисту участь у церемонії прощання з видатною Альбіною Дерюгіною», – сказав Андрій Єрмак.

Дарія Герасимчук докладніше розповіла про злочини Росії проти українських дітей. Вона зазначила, що з початку повномасштабного вторгнення РФ 468 маленьких громадян України були вбиті російським агресором, 944 дитини отримали поранення, 13 – були зґвалтовані російськими військовими, сотні тисяч були викрадені російською владою і примусово вивезені з території України з подальшою зміною громадянства та передачею на усиновлення до російських громадян.

«Ми розуміємо, що Росія здійснює свою геноцидну політику з метою відібрати майбутнє у України, відібрати наших дітей, які для нас найважливіші», – констатувала радник – уповноважена Президента.

Вона наголосила, що навіть в умовах, коли діти вижили після обстрілів і не отримали фізичних травм, практично кожна українська дитина отримала психологічну травму від війни.

Радниця – уповноважена Президента також розповіла Морінарі Ватанабе історію юної гімнастки Олександри Паскаль, яка втратила ногу внаслідок одного з ракетних обстрілів з боку РФ. Як розповіла мама дівчинки Марія під час включення, її донька отримала численні травми й ушкодження, перенесла кому і складне лікування, а головне – втратила можливість займатися улюбленою гімнастикою через ампутацію. Однак нині дівчинка має протез і з ним поступово повертається до занять.

Марія Паскаль також висловилася за усунення російських спортсменів від Олімпійських змагань і закликала очільника Міжнародної федерації гімнастики підтримати цей заклик.

Міністр молоді та спорту, у свою чергу, наголосив, що російська війна забрала життя 262 спортсменів, які також мріяли бути на Олімпійських іграх та міжнародних чемпіонатах. Російська армія також зруйнувала 363 спортивних об’єкти в Україні.

«Для нас дуже важливо, щоб на спортивних змаганнях та Олімпійських іграх не було спортсменів з Росії, тому що вони всі підтримують цю війну і відвідують заходи, що проводяться в підтримку цієї війни», – наголосив Вадим Гутцайт, зазначивши, що російські спортсмени носять форму із символікою цієї війни, не засуджують вбивство українських спортсменів.

Олена Говорова, зі свого боку, зазначила, що присутності російських спортсменів на міжнародних змаганнях ніколи не зрозуміють спортсмени з України, які втратили своїх рідних і близьких через агресію Росії, побували в окупації, змушені були тренуватися у сховищах чи з постійними перервами через бомбардування.

«Я дуже хочу, щоб ви підтримали тих міжнародних і спортивних колег, які вже прийняли рішення щодо відсторонення Росії та Білорусі від світового спортивного руху», – сказала легкоатлетка. Олена Говорова також подякувала Морінарі Ватанабе за підтримку українських гімнасток і надання їм можливості для тренувань у Японії.

Сестра в.о. командира 36-ї бригади морської піхоти Сергія Волинського Тетяна Харько нагадала, що основними принципами Олімпійських ігор є підтримка мирного світового суспільства, а Росія порушує цей принцип і відправляє своїх військових вбивати мирне українське населення, ґвалтувати жінок, дітей, порушує всі міжнародні права людини і правила, прийняті всім цивілізованим світом. Окремо вона наголосила на питанні військовополонених, адже її брат пройшов російський полон, де перебував у нелюдських умовах.

«Його побратими повертаються в Україну скаліченими людьми, вони втрачають до 40 кг ваги, люди в полоні помирають... Це все справа рук РФ. Я вважаю, що один із способів зупинити цей жах – не допустити Росію до Олімпійських ігор. Цивілізований світ має показати свої істинні цінності», – сказала Тетяна Харько.

Морінарі Ватанабе, зі свого боку, зазначив, що є другом України та української гімнастики. Він розповів, що відвідав Бучу, де на власні очі побачив наслідки дій російських військових, поспілкувався з місцевими мешканцями.

«Я відчуваю ваш біль. Ті, хто підтримують війну, – заслуговують на суворе покарання», – зазначив наприкінці зустрічі президент Міжнародної федерації гімнастики.