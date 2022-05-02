Керівник Офісу Президента в інтерв'ю CNN: Українці продовжують боротися до перемоги – до повернення контролю над усіма нашими територіями

Для України прогресом у переговорах стало б рішення Росії про зупинення війни та деокупацію української території. Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак в інтерв’ю Фаріду Закарії на телеканалі CNN.

Коментуючи переговорний процес із Росією, Андрій Єрмак зазначив, що позиція нашої держави прозора й чітка: «Не Україна розпочала цю війну. Не Україна окупувала чиїсь території. Україна ніколи не була агресивною країною, зокрема не виявляла агресії стосовно Росії. Для нас найважливіше – наша незалежність, суверенітет і територіальна цілісність. За це ми боремося. За наші землі та свободу».

На думку керівника Офісу Глави держави, прогресом у переговорах стало б рішення про зупинення війни та щоб російські війська залишили територію України.

Він підтвердив, що найбільше військ РФ нині сконцентровано на південному сході України, особливо на Донбасі. Також увесь світ знає про те, що відбувається в Маріуполі, де катастрофічна ситуація – 90% міста зруйновано.

«Для нас принципові речі, щодо яких ми не готові шукати компроміси, – наша незалежність, суверенітет і територіальна цілісність. Ми хочемо зупинити війну, наші люди прагнуть закінчення війни, але для нас важливо, щоб Україна виграла у цій війні. Наші люди продовжують боротися до перемоги. Наша перемога – повернення контролю над усіма нашими територіями», – наголосив Андрій Єрмак.

Він також зазначив, що Президент України Володимир Зеленський і вся його команда з початку війни залишаються в Києві.

«Наші військові продовжують боротися, в них немає перерви. Тому наш обов’язок – всіх людей у владі, політиків – також залишатися на робочих місцях і продовжувати робити все можливе задля наближення перемоги», – сказав керівник Офісу Глави держави.

Щодо рішення США про надання 33 млрд дол. допомоги Україні і його впливу на перебіг війни Андрій Єрмак зазначив: «По-перше, ми чуємо чіткі меседжі, що США вірять і впевнені у перемозі України в цій війні. По-друге, це справді змінює рівень нашої співпраці. Це була мета і мрія Президента Зеленського та всієї його команди – такого рівня людські взаємовідносини зі США. І сьогодні ми можемо сказати: так, це відбулося. І ми дуже вдячні».

Він зауважив, що соціологічні опитування у Сполучених Штатах свідчать про те, що більшість американців цікавляться та переживають через події в Україні.

«Ця підтримка важлива для нас», – додав керівник Офісу Президента.

«Після 24 лютого весь світ, весь демократичний світ зрозумів, що таке може трапитися в будь-якому місці. Україна захищає не лише себе, а й принципи демократії», – наголосив Андрій Єрмак.