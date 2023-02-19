Керівник Офісу Президента вважає, що безпеку України неможливо гарантувати без суду над російськими політичними лідерами

Україна не почуватиметься в безпеці, поки не покарає тих, хто розв'язав війну, скоївши злочин агресії. Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, відкриваючи виставку Ukraine is you в межах Мюнхенської конференції з безпеки.

«Найшвидший і найпростіший спосіб побудувати безпеку України та всього світу – створити спеціальний трибунал для суду над російським керівництвом за злочин агресії. Європа та весь цивілізований світ розуміють, чому це необхідно», – зазначив керівник Офісу Президента.

Андрій Єрмак переконаний, що створення спеціального міжнародного трибуналу для розслідування злочину російської агресії проти України стало б найважливішим кроком на шляху до позбавлення імунітету керівництва Росії.

За його словами, попри міжнародну підтримку та прогрес у процесі започаткування трибуналу виник новий ризик.

«Деякі держави висловилися на користь гібридного трибуналу, що неприйнятно для України. Це не варіант для нашої країни, оскільки не дає жодних гарантій того, що ми позбавимо імунітету Путіна, Лаврова, Мішустіна та інших», – наголосив керівник Офісу Глави держави.

Андрій Єрмак повідомив, що станом на початок лютого в Україні було зафіксовано понад 60 тис. російських воєнних злочинів, зокрема 155 випадків сексуального насильства. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вбито більш як 9,5 тис. мирних жителів, зокрема 461 дитину. Близько 78 тис. об'єктів інфраструктури пошкоджені або повністю зруйновані.

Не можуть почуватися в безпеці й українські діти та їхні батьки, заявив керівник Офісу Президента.

На сьогодні встановлено понад 16 тис. випадків насильницького переміщення українських дітей. І це не сироти. Дітей розлучають із батьками, яких забирають у фільтраційні табори, відвозять до катівень. А потім малечу відправляють у Росію.

«Деяких батьків незаконно позбавляють батьківських прав і під дулами автоматів змушують погодитися з тим, що їхні діти будуть вивезені, – розповів Андрій Єрмак. – Про яку безпеку може бути мова, якщо ти в будь-який момент можеш втратити найдорожче, що в тебе є, – своє життя, дітей, здоров’я? Вбивство українських матерів, насильницька депортація дітей були б неможливими без одного злочину, який називають – хоч як це страшно звучить – материнським. Ідеться про злочин агресії. Тобто злочин, який поклав початок агресивній і несправедливій війні проти України».

На відкритті виставки виступив голова Мюнхенської конференції з безпеки у 2008-2022 роках Вольфганг Ішингер. Він заявив, що злочин агресії спрямований на домінування та знищення сусідньої країни.

«Це проблема не лише України, це проблема Європи, НАТО й усього світу», – наголосив він.