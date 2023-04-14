Керівник Офісу Президента зустрівся з Послом Великої Британії в Україні

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч із Послом Великої Британії в Україні Меліндою Сіммонс.

Андрій Єрмак висловив подяку Великій Британії за непохитну потужну підтримку України з перших днів повномасштабного російського вторгнення.

Керівник Офісу Президента поінформував про нагальні потреби нашої держави для продовження успішної боротьби за свою незалежність і територіальну цілісність.

Андрій Єрмак і Мелінда Сіммонс обговорили підготовку до майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі в липні цього року, на якому Україна очікує отримати чіткі сигнали щодо євроатлантичної інтеграції.

Керівник Офісу Президента також порушив питання формалізації гарантій безпеки для України, які наша держава хотіла б отримати до вступу в НАТО.

Зокрема, Андрій Єрмак нагадав про розроблений міжнародною експертною групою Єрмака-Расмуссена Київський безпековий договір (Куiv Security Compact).

Він переконаний, що врахування запропонованих у цьому документі рекомендацій дасть надійні безпекові гарантії для нашої країни на майбутнє й стане важливим чинником у побудові нової системи європейської та світової безпеки.