Керівник української делегації в ТКГ Леонід Кучма відвідав Станицю Луганську, де відбувається розведення сил і засобів

28 червня керівник української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кучма здійснив робочу поїздку до Луганської області. Головна мета візиту – оцінити стан справ безпосередньо на лінії зіткнення в районі Станиці Луганської, де, відповідно до рамкового рішення ТКГ, має бути завершене розведення сил і засобів.

«Твердо наголошую: Україна йтиме до миру, не втрачаючи жодного зі своїх національних інтересів. Збереження життів кожного українського воїна й кожного мирного мешканця прифронтових територій – один із найбільших і найпріоритетніших національних інтересів. Так само, як і наша територіальна цілісність», – підкреслив Леонід Кучма.

Зазначимо, що, згідно з рамковим рішенням, протилежна сторона повинна відійти за лінію, визначену Меморандумом від 19 вересня 2014 року, зокрема прибрати укріпну споруду поблизу української частини КПВВ «Станиця Луганська». У 2016 році НЗФ ОРЛО захопили цю територію всупереч Мінським домовленостям.

Командувач операції об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Сирський доповів про ситуацію в зоні ООС загалом та про дії Збройних сил України в районі Станиці Луганської в контексті імплементації рамкового рішення ТКГ.

Леонід Кучма поспілкувався з українськими військовими, які несуть службу в зоні проведення ООС, прикордонниками, котрі працюють на КПВВ, та місцевими мешканцями й представниками місцевої влади. Він також підкреслив, що перебуває на Луганщині виключно як керівник української делегації в ТКГ. Леонід Кучма повідомив, що, відповідно до рішення Глави держави, на початку наступного тижня до Станиці Луганської приїде спеціальна урядова комісія, яка має визначити перелік соціально-економічних проблем цієї прифронтової території та окреслити шляхи їхнього вирішення.