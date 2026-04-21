Кирило Буданов під час участі в Київському безпековому форумі розповів про переговорний процес, дронові технології та вплив українських ударів по російських нафтових об'єктах

Триває мирний процес із пошуку конфігурації, щоб війна Росії проти України не повторилася. Про це керівник Офісу Президента України Кирило Буданов заявив під час інтерв’ю в межах Київського безпекового форуму.

Кирило Буданов зазначив, що ситуація навколо Ірану негативно впливає на інтенсивність ведення мирних переговорів щодо закінчення війни, яку Росія розв’язала проти України. Водночас Україна очікує на візит представників Президента США Стівена Віткоффа та Джареда Кушнера.

«Червона лінія проста. Я думаю, вона всім зрозуміла. Перше: ми нічого не визнаємо, цього не буде, хто б там що не намагався. І так просто не буде, навіть не мрійте. Стосовно Донбасу ми знайдемо, я впевнений, рішення, яке задовольнить перш за все нас, бо це наша земля і ніхто тут не вправі торгувати землею», – зазначив він.

Керівник Офісу Президента наголосив, що для успішних переговорів Україна має не втрачати темп на фронті. За його словами, вже є розробки дронів, які самі ідентифікують цілі та маневрують, і потрібне масштабування цих технологій.

«Потрібен новий технологічний стрибок. Тобто технології штучного інтелекту та нові технології передачі сигналів управління. Бо з тими, які є, в принципі, вважаю, як ми, так і росіяни – ми вже досягли свого максимуму. Далі тільки кількісно можна, але це не вирішить питання», – зазначив він.

Також посилюють позицію України удари по російських нафтових об’єктах. Кирило Буданов переконаний, що це завдає агресору не лише конкретних фінансових втрат, але й іміджевого удару, бо ставить під сумнів можливості Росії вчасно постачати сировину в країни призначення.

«Наша сила, внутрішня сила, – це наша єдність. Зовнішня – це робота з партнерами, із союзниками. Але внутрішня наша сила – це наша єдність, це наша стійкість і здатність боротися. Якщо ми будемо роз'єднані зсередини, все інше взагалі не має жодного значення», – підсумував Кирило Буданов.