Кирило Буданов зустрівся з головою дому Габсбургів Карлом фон Габсбургом

Цього тижня керівник Офісу Президента України Кирило Буданов провів зустріч із почесним президентом Пан’європейського союзу Австрії та головою дому Габсбургів Карлом фон Габсбургом.

Кирило Буданов подякував Карлу фон Габсбургу за багаторічну підтримку України та чітку й принципову позицію щодо захисту суверенітету та європейської інтеграції нашої країни.

«Кожен, хто сьогодні виступає на захист України, є нашим союзником. Така міжнародна солідарність надихає та наближає нас до спільної перемоги», – наголосив керівник Офісу Глави держави.

За дорученням Президента Володимира Зеленського Кирило Буданов вручив Карлу фон Габсбургу орден «За заслуги» III ступеня за внесок у зміцнення міждержавної співпраці, популяризацію України на міжнародній арені та активну благодійну діяльність.

Під час зустрічі обговорили поглиблення співпраці в межах європейських інституцій. Кирило Буданов зазначив, що спільна мета України та її партнерів – розбудова сильної, безпечної та об’єднаної Європи, де наша країна посідає своє законне місце.