Кирило Буданов зустрівся зі спільнотою Ігор Нескорених та відзначив державними нагородами ветеранів і ветеранок

Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов зустрівся з українськими ветеранами та ветеранками – спільнотою Ігор Нескорених (Invictus Games) та відзначив їх державними нагородами.

Ветерани й ветеранки поділилися своїми історіями відновлення завдяки спорту. Вони розповіли, як долучилися до Ігор Нескорених та як сьогодні залучають до спільноти побратимів і посестер, формують середовище підтримки, довіри та взаємної мотивації.

Кирило Буданов вручив ордени «За заслуги» ІІІ ступеня та «За мужність» ІІІ ступеня ветеранам і ветеранкам, які представляють Україну у складі національної збірної на міжнародних змаганнях Invictus Games.

Окрему увагу під час зустрічі приділили розвитку ветеранського спорту в Україні як одного з ключових інструментів фізичного та ментального відновлення, а також розширенню можливостей для участі українських ветеранів і ветеранок у міжнародній спільноті Invictus.

В Україні рух Invictus розпочався у 2016 році за ініціативи БО Stratcom Ukraine. З 2019 року головним координатором участі України в Іграх Нескорених є Міністерство у справах ветеранів, яке забезпечує відбір і підготовку національної збірної, а також інтеграцію спорту в систему державної підтримки ветеранів і ветеранок. За цей час Україна не лише суттєво посилила свою присутність на міжнародній арені, а й сформувала широку спільноту – понад 2500 учасників руху й десятки тисяч людей, залучених до підтримки ветеранського спорту.