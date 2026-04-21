Важливо, щоб відбулося розблокування європейського пакета підтримки для України, зараз жодних приводів для блокування бути не може – звернення Президента
21 квітня 2026 року - 20:23

Заява Президента України під час спільного з Президентом Азербайджану спілкування із журналістами

25 квітня 2026 року - 15:25

У Габалі президенти України і Азербайджану провели предметні переговори, під час яких були підписані шість двосторонніх документів

25 квітня 2026 року - 15:03

В Азербайджані Президент зустрівся з українською експертною командою, яка ділиться досвідом та експертизою в захисті неба

25 квітня 2026 року - 11:30

Президент України зустрівся зі Спадкоємним принцом Саудівської Аравії, щоб обговорити домовленості у сфері безпеки, інфраструктури та енергетики

24 квітня 2026 року - 18:04

Робочий візит Президента України до Азербайджану
25 квітня 2026 року - 15:03

Кирило Буданов зустрівся зі спільнотою Ігор Нескорених та відзначив державними нагородами ветеранів і ветеранок

23 квітня 2026 року - 20:03

Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов зустрівся з українськими ветеранами та ветеранками – спільнотою Ігор Нескорених (Invictus Games) та відзначив їх державними нагородами.

Ветерани й ветеранки поділилися своїми історіями відновлення завдяки спорту. Вони розповіли, як долучилися до Ігор Нескорених та як сьогодні залучають до спільноти побратимів і посестер, формують середовище підтримки, довіри та взаємної мотивації.

Кирило Буданов вручив ордени «За заслуги» ІІІ ступеня та «За мужність» ІІІ ступеня ветеранам і ветеранкам, які представляють Україну у складі національної збірної на міжнародних змаганнях Invictus Games.

Окрему увагу під час зустрічі приділили розвитку ветеранського спорту в Україні як одного з ключових інструментів фізичного та ментального відновлення, а також розширенню можливостей для участі українських ветеранів і ветеранок у міжнародній спільноті Invictus.

В Україні рух Invictus розпочався у 2016 році за ініціативи БО Stratcom Ukraine. З 2019 року головним координатором участі України в Іграх Нескорених є Міністерство у справах ветеранів, яке забезпечує відбір і підготовку національної збірної, а також інтеграцію спорту в систему державної підтримки ветеранів і ветеранок. За цей час Україна не лише суттєво посилила свою присутність на міжнародній арені, а й сформувала широку спільноту – понад 2500 учасників руху й десятки тисяч людей, залучених до підтримки ветеранського спорту.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №328/2026

Про відзначення державними нагородами України членів національної збірної команди України на міжнародних спортивних змаганнях «Ігри Нескорених»
