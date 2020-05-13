Кирило Тимошенко: Ніхто не хоче, щоб літа не було, тому закликаємо громадян носити маски та дотримуватися дистанції

Щоб в Україні не довелося знову запроваджувати жорсткі карантинні заходи, громадяни та бізнес мають дотримуватися протиепідемічних заходів, заявив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

«Президент кожного дня починає ранок із селекторної наради зі всіма міністерствами, правоохоронними органами, і перша тема, яку ми обговорюємо, – це ситуація з COVID-19 в Україні. І ми дійсно бачимо, що ситуація погіршується останній тиждень», – сказав Кирило Тимошенко в ефірі телеканалу «Україна 24».

За словами заступника керівника Офісу Президента, нині влада має більш чітко доносити не тільки громадянам, а й представникам бізнесу, зокрема власникам торговельних центрів, закладів харчування, що вони також повинні стежити за дотриманням санітарних норм їхніми відвідувачами та гостями – щоб вони були в масках та зберігали соціальну дистанцію.

«З тим, яка кількість людей зараз перебуває в нічних клубах – усі без масок, скільки людей на пляжах без дотримання соціальної дистанції – так не повинно бути», – наголосив він.

Кирило Тимошенко не виключив, що Президент продовжить практику регулярних відеозвернень до українців, зокрема з роз'ясненнями про важливість дотримання заходів захисту.

«Сьогодні була доволі жорстка розмова Президента з правоохоронними органами, з МОЗ, з Прем'єром, щоб провести спілкування та вжити заходів, щоб пояснити людям. В деяких випадках це буде бити по кишені – вони платитимуть штрафи (за порушення карантинних заходів. – Ред.)», – сказав заступник керівника Офісу Президента.

Кирило Тимошенко зауважив: якщо поточна динаміка захворюваності зберігатиметься, то через 10 днів в Україні буде зовсім інша ситуація.

«Ми не хочемо запроваджувати карантин, який був у нас місяць-два тому. Тому що це б'є по економіці й людях. Ми не хочемо до нього повертатися, тому закликаємо зараз усіх максимально дотримуватися умов карантину. Ніхто не хоче, щоб літа не було, тому закликаємо носити маски, дезінфікувати руки та дотримуватися інших заходів», – зазначив заступник керівника Офісу Президента.