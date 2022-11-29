Кирило Тимошенко обговорив із керівництвом і членами Американської торговельної палати в Україні роботу бізнесу в умовах війни та пов’язаних із нею викликів

Заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко провів зустріч із президентом Американської торговельної палати в Україні (American Chamber of Commerce in Ukraine, ACC) Андрієм Гундером і віце-президентом ACC Тетяною Прокопчук.

До зустрічі у форматі відеоконференції долучилися представники компаній – членів Американської торговельної палати. Учасники обговорили низку питань, які нині турбують бізнес-спільноту.

Кирило Тимошенко зазначив, що в умовах повномасштабної війни керівництво держави залишається відкритим до діалогу з бізнесом. За його словами, у ці складні часи діяльність бізнесу є особливо важливою для економіки країни, тож влада готова оперативно реагувати на запити підприємців.

«Усі очільники областей і мери міст знають, що будь-який бізнес, який зараз працює, – це питання номер один для них. Релокація, будь-які проблеми, які виникають у бізнесу – все треба швидко розв’язувати. Я постійно на цьому наголошую на селекторних нарадах із керівниками місцевої влади», – розповів він.

Заступник очільника Офісу Глави держави також додав, що під час робочих поїздок у регіони завжди намагається спілкуватися з підприємцями, адже питань виникає надзвичайно багато.

Андрій Гундер зі свого боку констатував: бізнес працює навіть в умовах повномасштабної агресії Росії та вірить в Україну.

Президент ACC також повідомив, що палата активно взаємодіє з колегами у Вашингтоні – Торговельною палатою США, яка є найбільшою бізнес-асоціацією у світі, з метою її залучення до відбудови України.

Обговорюючи ситуацію, що склалася в українській енергосистемі внаслідок ракетних атак Росії, співрозмовники окремо приділили увагу проходженню опалювального сезону 2022/2023 років та енергопостачанню для бізнесу в умовах російської агресії.

Кирило Тимошенко наголосив на важливості продовження роботи підприємств, водночас він констатував необхідність забезпечення електропостачання для населення. Тож у цьому контексті, за його словами, важливо знайти баланс.

Окремо учасники зустрічі зупинилися на питанні відновлення України та ліквідації наслідків повномасштабної агресії Росії.

Серед тем, які обговорювалися, – забезпечення стабільного мобільного зв’язку, відновлення роботи морських портів для здійснення експорту зерна, збільшення пропускної здатності пунктів на державному кордоні, а також законодавство у сферах водоканалізаційної інфраструктури та управління відходами тощо.

Співрозмовники висловили налаштованість на підтримку та співпрацю задля сприяння продовженню роботи підприємців під час війни.