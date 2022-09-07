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Кирило Тимошенко обговорив з делегацією Латвії план швидкого відновлення інфраструктури

6 вересня 2022 року - 15:21

Кирило Тимошенко обговорив з делегацією Латвії план швидкого відновлення інфраструктури

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко провів зустріч з делегацією Латвійської Республіки, під час якої обговорив участь цієї країни у реалізації плану швидкого відновлення інфраструктури в регіонах України, що постраждали від російської агресії.

У заході взяли участь: парламентський секретар Міністерства закордонних справ Латвії Занда Калніня-Лукашевича, керівник відділу політики розвитку співробітництва МЗС Латвії Мадара Сіліня та Надзвичайний і Повноважний Посол Латвії в Україні Ілгварс Клява.

Кирило Тимошенко поінформував іноземних гостей про роботу онлайн-платформи, яка містить докладну й актуальну інформацію про всі об’єкти в Україні, що були зруйновані або пошкоджені внаслідок російського вторгнення.

Заступник керівника Офісу Глави держави також представив Fast Recovery Plan, який передбачає швидке відновлення пошкодженої інфраструктури в деокупованих містах і громадах напередодні зимового періоду. Він наголосив, що українці, які повертаються додому, повинні мати дах над головою та всі комунікації. Також необхідно, щоб функціонували школи та дитячі садки.

Крім того, заступник керівника Офісу Президента розповів про проект зведення житлових комплексів для людей, які втратили житло внаслідок вторгнення Росії.

Кирило Тимошенко запропонував представникам Латвії розглянути пропозицію щодо відновлення приватних будинків на Чернігівщині, які були пошкоджені під час бойових дій. Він наголосив, що представники Латвійської Республіки зможуть ознайомитися з повним пакетом документації щодо плану швидкого відновлення регіону на онлайн-платформі.

Занда Калніня-Лукашевича зазначила, що її країна й далі підтримуватиме Україну під час війни, зокрема шляхом долучення до відбудови. За її словами, Латвія зацікавлена у співпраці щодо відновлення об’єктів у Чернігівській області – відповідні рішення мають бути ухвалені на урядовому рівні.

Парламентський секретар МЗС Латвії також додала, що місцеві громади мають якомога швидше отримати допомогу у відновленні шкіл, лікарень та енергомереж напередодні зими.

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