Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Кожен російський удар по наших цивільних об’єктах наближає міжнародний консенсус щодо відповідальності Росії – звернення Президента Володимира Зеленського
Кожен російський удар по наших цивільних об’єктах наближає міжнародний консенсус щодо відповідальності Росії – звернення Президента Володимира Зеленського

31 жовтня 2022 року - 22:38

Переглянути всі відео
ностанні новини

Президент України провів телефонну розмову з Президентом Франції

1 листопада 2022 року - 19:06

Кирило Тимошенко обговорив з головою Представництва ЮНІСЕФ нагальні питання підтримки українців під час війни

1 листопада 2022 року - 17:59

Володимир Зеленський зустрівся з єврокомісаром з питань енергетики

1 листопада 2022 року - 17:04

Андрій Єрмак обговорив з Беном Аффлеком підтримку України у світі

1 листопада 2022 року - 11:38

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Зустріч Президента України та Прем'єр-міністра Чехії у Києві
Зустріч Президента України та Прем'єр-міністра Чехії у Києві

31 жовтня 2022 року - 18:06

Перейти до всіх галерей

Кирило Тимошенко обговорив з головою Представництва ЮНІСЕФ нагальні питання підтримки українців під час війни

1 листопада 2022 року - 17:59

Кирило Тимошенко обговорив з головою Представництва ЮНІСЕФ нагальні питання підтримки українців під час війни

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко провів зустріч з головою Представництва ЮНІСЕФ в Україні Муратом Шахіним.

Сторони обговорили питання підготовки шкіл до навчання українських дітей в умовах війни та скоординували відповідну спільну роботу.

Мурат Шахін нагадав, що в межах ініціативи «Спільно до навчання», започаткованої Міністерством освіти і науки у співпраці з ЮНІСЕФ в Україні та першою леді Оленою Зеленською для підтримки освітнього процесу в поточному навчальному році, тисяча опорних шкіл отримають 3 млн дол. США на відповідні потреби.

Крім того, Кирило Тимошенко розповів про плани влади організувати в країні пункти обігріву на зимовий період, де люди могли б перебувати в той час, коли їхні оселі можуть залишитися без опалення та електропостачання. У цих пунктах будуть генератори, питна вода та їжа, інтернет-зв’язок. За словами заступника керівника Офісу Президента, для цього буде потрібно близько 17 тис. генераторів.

«Ми хочемо облаштувати ці пункти обігріву на базі шкіл і дитячих садочків у великих містах та в адміністративних будівлях у сільській місцевості», – розповів він.

Кирило Тимошенко зазначив, що Україна вітатиме допомогу в реалізації цього проекту з боку міжнародних організацій.

Мурат Шахін наголосив на важливості такої ідеї й підтвердив готовність ЮНІСЕФ підтримати проект щодо улаштування пунктів обігріву в межах ініціативи «Спільно до навчання» у школах і дитячих садках.

Він також поінформував про допомогу й проекти, які ЮНІСЕФ вже втілив та реалізує в Україні зараз для підтримки громадян під час війни, зокрема в прийдешній зимовий період.

Версія для друку