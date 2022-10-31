Кирило Тимошенко обговорив з головою Представництва ЮНІСЕФ нагальні питання підтримки українців під час війни

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко провів зустріч з головою Представництва ЮНІСЕФ в Україні Муратом Шахіним.

Сторони обговорили питання підготовки шкіл до навчання українських дітей в умовах війни та скоординували відповідну спільну роботу.

Мурат Шахін нагадав, що в межах ініціативи «Спільно до навчання», започаткованої Міністерством освіти і науки у співпраці з ЮНІСЕФ в Україні та першою леді Оленою Зеленською для підтримки освітнього процесу в поточному навчальному році, тисяча опорних шкіл отримають 3 млн дол. США на відповідні потреби.

Крім того, Кирило Тимошенко розповів про плани влади організувати в країні пункти обігріву на зимовий період, де люди могли б перебувати в той час, коли їхні оселі можуть залишитися без опалення та електропостачання. У цих пунктах будуть генератори, питна вода та їжа, інтернет-зв’язок. За словами заступника керівника Офісу Президента, для цього буде потрібно близько 17 тис. генераторів.

«Ми хочемо облаштувати ці пункти обігріву на базі шкіл і дитячих садочків у великих містах та в адміністративних будівлях у сільській місцевості», – розповів він.

Кирило Тимошенко зазначив, що Україна вітатиме допомогу в реалізації цього проекту з боку міжнародних організацій.

Мурат Шахін наголосив на важливості такої ідеї й підтвердив готовність ЮНІСЕФ підтримати проект щодо улаштування пунктів обігріву в межах ініціативи «Спільно до навчання» у школах і дитячих садках.

Він також поінформував про допомогу й проекти, які ЮНІСЕФ вже втілив та реалізує в Україні зараз для підтримки громадян під час війни, зокрема в прийдешній зимовий період.