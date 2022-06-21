Кирило Тимошенко обговорив з Послом Великої Британії плани щодо відновлення та відбудови України після війни

Заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко провів зустріч з Послом Великої Британії в Україні Меліндою Сіммонс.

Кирило Тимошенко подякував за міцну й послідовну підтримку з боку британського уряду українського народу в його боротьбі за незалежність.

Заступник керівника Офісу Глави держави зазначив, що сьогодні одним з ключових питань для деокупованих територій нашої країни є розмінування. Відповідно, вкрай важлива підтримка від іноземних партнерів у вигляді техніки для Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Також сьогодні важливою є допомога у вигляді пально-мастильних матеріалів, оскільки через постійні ракетні удари Росії по українських нафтопереробних підприємствах існує дефіцит пального.

«За дорученням Президента України відстежуємо всі руйнування інфраструктури унаслідок війни, щоб мати інформацію по кожному зруйнованому чи пошкодженому об’єкту. Створена Президентом Національна рада відновлення України зараз напрацьовує формальні механізми для фіксації збитків, завданих війною», – розповів Кирило Тимошенко.

Він поінформував Мелінду Сіммонс про розроблений за дорученням Глави держави План відновлення та модернізації України, який почнуть реалізовувати з допомогою західних партнерів після перемоги.

Крім того, Кирило Тимошенко нагадав про план швидкої відбудови – fast recovery plan, який передбачає відновлення житлової інфраструктури, щоб люди могли повернутися у свої домівки, а також закладів освіти, критично необхідних медичних установ, мереж водо-, електро- й теплопостачання.

Заступник керівника Офісу Президента зазначив, що для реалізації всіх цих планів Президент Володимир Зеленський, керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак проводять перемовини з країнами-партнерами, здійснюється активна робота для налагодження безпосередньої взаємодії між органами місцевого самоврядування України та країн-партнерів.

«Готуємо меморандум про практичну допомогу з боку асоціації найбільших міст Європи – Eurocities. Також сприяємо взаємодії наших міст із асоціаціями міст різних країн Європи. Крім того, залучаємо до реалізації проектів з відновлення міжнародні організації, такі як ЮНІСЕФ тощо», – сказав він.

Кирило Тимошенко зробив акцент на тому, що в Україні дуже сподіваються на підтримку Великої Британії у відновленні міста Києва та Київської області, яка є однією з найбільш постраждалих унаслідок війни.

Зі свого боку Мелінда Сіммонс зазначила, що такі предметні зустрічі дають чітке розуміння, яка відбувається підготовка до відновлення України після війни.

Посол наголосила, що Велика Британія буде так само активно залучена до процесу відбудови України, як вона підтримує нашу країну під час війни політично, фінансово та у військовій сфері.