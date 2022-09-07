Кирило Тимошенко ознайомився з будівництвом оборонних укріплень і відновленням критичної інфраструктури й житла на Харківщині

Заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко за дорученням Президента Володимира Зеленського та керівника Офісу Глави держави Андрія Єрмака відвідав з робочою поїздкою Харківську область.

Кирило Тимошенко оглянув фортифікаційні укріплення на лінії оборони й ознайомився з перебігом будівництва оборонних споруд. У зведенні укріплень Харківщині допомагають інші регіони України, забезпечуючи область усіма необхідними матеріалами.

«У нас побудована така система, що всі області, особливо західні, допомагають іншим областям, які зараз воюють. Саме тому і ліс, і техніка прибувають із західних областей, зі столиці. Харків’яни пліч-о-пліч з військовими провели неабияку роботу щодо запобігання загрозам з боку Росії», – заявив заступник керівника Офісу Президента.

Кирило Тимошенко також ознайомився з перебігом відновлення пошкоджених унаслідок російської агресії об’єктів критичної інфраструктури в селищі Рогань. Там першочергово було профінансовано ремонт котельні, ліцею, дитячого садка, амбулаторії, адміністративної будівлі та двох багатоповерхівок.

«Найперше завдання від Президента – відремонтувати в деокупованих населених пунктах житло. А саме: відновити вікна, дахи в тих приміщеннях, де це можна зробити швидко, щоб люди могли повернутися у свій приватний будинок чи до своєї квартири. Попри те що на Харківщині сьогодні навчаються онлайн, кожна громада області, де дозволяє безпека, активно працює над відбудовою освітніх закладів», – зазначив він.

Голова Роганської селищної громади Марія Черненко наголосила на необхідності відновлення пошкоджених об’єктів приватної забудови. Для оперативного розв’язання цього питання потрібне виділення додаткових коштів громаді з резервного фонду.

Окрема увага була приділена підготовці до опалювального сезону у Харкові та області.

«У нас були ночі, коли ворог планомірно цілив ракетами виключно по критичній інфраструктурі: ТЕЦ-5, ТЕЦ-3, Зміївській ТЕЦ, намагаючись створити штучний колапс у зимовий опалювальний період. Ми тісно співпрацюємо з усіма органами державної влади, з Офісом Президента, з міською владою для того, щоб взимку у людей у їхніх помешканнях було тепло», – сказав начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Кирило Тимошенко також відвідав ліцей № 47 у Харкові, куди на початку липня влучили дві ракети росіян. Будівля навчального закладу майже повністю знищена та потребує відновлення з нуля. Протягом 30 років ліцей входить у п’ятірку найкращих закладів області, а в останні п’ять років посідає почесне місце серед ста найкращих шкіл України. За результатами минулого навчального року 20 випускників ліцею набрали 200 балів за підсумками ЗНО, шестеро стали медалістами.

Заступник керівника Офісу Президента загалом позитивно оцінив ситуацію в Харкові та на деокупованих територіях області щодо динаміки оперативного відновлення пошкоджених ворогом інфраструктурних об’єктів життєзабезпечення.