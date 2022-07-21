Кирило Тимошенко ознайомився з перебігом подолання наслідків російського вторгнення на Київщині

На виконання завдання Президента України Володимира Зеленського та керівника Офісу Глави держави Андрія Єрмака заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко відвідав з робочою поїздкою Київщину та ознайомився з перебігом подолання наслідків російського вторгнення.

Особлива увага під час поїздки була прикута до північної частини області, яка потерпає від підтоплення.

«Після часткового руйнування захисної дамби значні площі сіл Мощун, Горенка, Демидів, Козаровичі не просто відчули на собі стихію води – люди в прямому сенсі вимушені жити з нею у власному домі. Запевняю місцевих мешканців: невдовзі вода відступить. Тривають усі необхідні роботи й заходи», – зазначив Кирило Тимошенко.

Також, за його словами, відновлено мостовий перехід між селами Лютіж та Демидів, куди нещодавно влучила блискавка.

«Мостом уже можна користуватися, але зважаючи на вантажні обмеження», – зауважив заступник керівника Офісу Глави держави.

Окремо була розглянута ситуація з смт Макарів, де під час окупації ракета збройних сил РФ влучила в багатоквартирний будинок на вулиці Шляхетській. Як наголосив Кирило Тимошенко, зараз вкрай важливо забезпечити людей житлом. Вже відновлено зруйнований дах та міжповерхові перекриття. Будинок продовжить служити своїм мешканцям.

Під час зустрічі з головою Іванківської селищної ради Тетяною Свириденко заступник керівника Офісу Президента обговорив відновлення функціонування місцевого історико-краєзнавчого музею, який суттєво постраждав під час бойових дій.

«Приміщення буде повністю відновлено. Виставковий фонд, а саме картини Марії Примаченко та Ганни Верес, надалі слугуватиме натхненням для відвідувачів», – зазначив Кирило Тимошенко.

За результатами поїздки було окреслено низку першочергових завдань з подолання наслідків військової агресії Росії, а також визначені пріоритетні напрямки подальшого розвитку Київської області.