Кирило Тимошенко ознайомився з перебігом відновлювальних робіт у деокупованому Ізюмі на Харківщині

На виконання доручення Президента України Володимира Зеленського і керівника Офісу Глави держави Андрія Єрмака заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко відвідав з робочою поїздкою Харківську область та ознайомився з перебігом відновлювальних робіт у деокупованому Ізюмі.

«Найголовніша новина: в Ізюм подано електроенергію. Тобто електрика в місті є. Для цього дуже багато зробили наші працівники ДСНС разом з електриками, тому що багато замінованих полів, де треба було прокладати кабелі. Але все ж таки це зробили, і Ізюм уже зі світлом», – повідомив Кирило Тимошенко під час поїздки.

За його словами, усі абоненти в місті отримають електроенергію протягом одного-двох днів.

Заступник керівника Офісу Глави держави також розповів, що відсьогодні в Ізюмі почала роботу хлібопекарня, де працюватиме 1500 осіб.

«Це велика подія в Ізюмі, який багато місяців в окупації не бачив свіжого хліба», – зазначив Кирило Тимошенко.

Він також відвідав місцеве відділення Укрпошти, яке нещодавно відновило роботу. Заступник керівника Офісу Президента зауважив, що мешканці Ізюма вже отримують пенсії та інші соцвиплати.

«Був тут декілька тижнів тому – це вже зовсім інше місто. Місто живе, ремонтують дороги, клумби, діти граються, їздять на велосипедах тощо. Місто оживає, а з електрикою оживає швидше», – сказав він.

У контексті підготовки до опалювального сезону Кирило Тимошенко ознайомився з перебігом ремонтних робіт на одній із котелень у Харківському районі, яку раніше було пошкоджено внаслідок російських обстрілів.

«Тут був приліт декілька місяців тому. Зараз тут встановлено найновіше обладнання, найновіші котли, щоб було тепло на Харківщині», – зазначив заступник керівника Офісу Глави держави.

За його словами, у звільнених містах влада намагається якнайшвидше відремонтувати тепломережі, подати електроенергію, адже наближається зимовий період, та відновити мобільний зв’язок.

«Також будемо допомагати з дровами людям, які проживають у приватних будинках, для того, щоб вони могли в теплі пережити цю зиму», – запевнив Кирило Тимошенко.