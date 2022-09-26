Кирило Тимошенко провів зустріч з Послом Румунії щодо участі в реалізації Fast Recovery Plan

В Офісі Президента України триває робота щодо залучення партнерів до реалізації Fast Recovery Plan та відновлення інфраструктури, постраждалої внаслідок повномасштабного російського вторгнення. Заступник керівника Офісу Глави держави Кирило Тимошенко у вівторок провів зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом Румунії в Україні Александру Віктором Мікулою.

Кирило Тимошенко детально розповів про план відбудови та про створення спеціального Фонду відновлення. Він також поінформував про ініціативу Президента Володимира Зеленського, відповідно до якої державам-партнерам, окремим містам і великому бізнесу пропонують взяти під патронат відновлення областей України, окремих об’єктів чи напрямів. Кожен має змогу обрати, чим саме опікуватиметься.

Заступник керівника Офісу Президента зауважив, що потреби нашої країни постійно оновлюються, оскільки війна триває і українські Збройні Сили деокуповують нові території. Зараз, напередодні зими, актуальним є відновлення житла, мереж та іншої критичної інфраструктури.

«Багато громадян уже повернулися додому, і вони потребують відновлення покрівель у своїх будинках, заміни вікон тощо», – зазначив Кирило Тимошенко.

Він додав, що частину робіт, зокрема найнагальніших, здійснюють бюджетним коштом, але ресурси України обмежені, тому потрібна допомога партнерів.

Александру Віктор Мікула зі свого боку зазначив, що Румунія готова підтримати відновлення України та очікує на детальну інформацію щодо об’єктів і Fast Recovery Plan, яку можна буде представити уряду.

Посол висловив зацікавленість у залученні румунських приватних осіб і компаній до процесу відновлення, що могло б прискорити відбудову України, оскільки надання бюджетних коштів потребує проходження бюрократичних процедур.

Заступник керівника Офісу Президента зазначив, що українські військові борються за звільнення Луганщини та остаточну деокупацію Харківщини. А в уже звільнених районах Харківської області гостро стоїть питання відновлення мереж, які були повністю зруйновані під час бойових дій.

У Сумській, Чернігівській та Київській областях найактуальнішою є допомога у відбудові осель громадян. За словами Кирила Тимошенка, на Київщині налічується близько 20 тисяч приватних будинків, що потребують невідкладного ремонту.