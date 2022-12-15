За дорученням Президента України Володимира Зеленського та керівника Офісу Глави держави Андрія Єрмака заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко відвідав деокуповані території Донецької області.

Зокрема, він побував у Святогірську та Лимані, де оглянув Пункти Незламності.

Кирило Тимошенко зазначив, що ними активно користуються школярі, які навчаються онлайн, адже тут постійно є інтернет.

Заступник керівника Офісу Президента відзначив, що на території деокупованих громад Донеччини активно відновлюють електромережі.

Безперебійно триває видача гуманітарної допомоги.

«На деокупованих територіях постійно роздають гуманітарну допомогу. Щойно почало холодати, відразу відкрилися пункти обігріву, які потім масштабувалися в Пункти Незламності», – розповів він.

Крім того, Кирило Тимошенко відвідав підприємства Донеччини, зокрема, пекарню, яка забезпечує свіжим хлібом звільненні громади регіону, Слов’янськ і деякі населені пункти Харківщини.

Заступник керівника Офісу Президента також ознайомився з перебігом ремонтних робіт мостових переходів.

«Зроблені тимчасові споруди, об’їзні споруди. Зараз працюють над проектною документацією для того, щоб уже з наступного року почати відбудовувати переправи», – розповів він.

Кирило Тимошенко побував у лікарні Лимана, де постійно надають медичну допомогу цивільному населенню, проводять операції.

Крім того, заступник керівника Офісу Глави держави поспілкувався з енергетиками, які відновлюють електромережі в деокупованих громадах. Він також відвідав один із пунктів безоплатної видачі дров.

«Сьогодні відвідали один із численних пунктів безоплатної видачі дров для населення. Всі жителі деокупованих територій можуть скористатися цією опцією. Так, нам необхідні додаткові обсяги. Ми вже працюємо в цьому напрямі», – сказав Кирило Тимошенко.