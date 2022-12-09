Кирило Тимошенко відвідав Одещину та ознайомився з перебігом відновлення електропостачання в області

На виконання доручення Президента України Володимира Зеленського та керівника Офісу Глави держави Андрія Єрмака заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко відвідав з робочою поїздкою Одещину.

Він ознайомився з перебігом відновлення електропостачання в Одесі та області, звідки надходило багато скарг.

За словами Кирила Тимошенка, нині тривають ремонтні роботи на об’єктах енергетичної інфраструктури, зокрема на підстанціях, які зазнали ракетних обстрілів з боку Російської Федерації.

«Вони фактично знищені, зараз енергетики працюють над відновленням. Найголовніше, що сьогодні вночі Одеса та Одеський район змогли отримати більше завдяки роботі наших енергетиків в останні декілька днів», – сказав він.

Заступник керівника Офісу Глави держави зауважив, що зараз найголовніше завдання – відновити електропостачання критичної інфраструктури та побутових споживачів.

Він зазначив, що через постійні ракетні атаки Росії на українські енергетичні об’єкти по всій території країни застосовуються аварійні відключення. Кирило Тимошенко закликав громадян поставитися до обмежень із розумінням і запевнив, що енергетики працюють цілодобово, щоб збільшити потужності й дати світло в кожен дім – без відключень.

«Наше перше завдання – перейти від аварійних відключень до планових, щоб кожен громадянин знав, коли не буде електрики. Сподіваюся, що найближчими днями ми зможемо практично по всій країні вийти на такий режим роботи. Ми всі разом працюємо над цим», – наголосив Кирило Тимошенко.

У межах робочої поїздки на Одещину заступник керівника Офісу Президента також відвідав один із центрів, де проживають внутрішньо переміщені особи з Херсонщини та інших регіонів.

За його словами, зараз обласна влада облаштовує місця для проживання – тривають ремонти та закупівля техніки.

Крім того, Кирило Тимошенко відвідав обласну дитячу лікарню, яку попри війну оснащують необхідним медичним обладнанням.

«Закуплено техніку: це й апарати КТ, і декілька рентген-апаратів. Зараз переходимо до того, щоб усе ж таки провести ремонтні роботи та благоустрій», – зазначив він.

Заступник очільника Офісу Глави держави також ознайомився з роботою Пунктів Незламності на Одещині.

«Ми заїхали до одного з Пунктів Незламності ДСНС, там було близько десяти людей. Хтось навчається, хтось заряджає телефон, хтось просто гріється, бо проходив із дитиною поруч», – розповів Кирило Тимошенко.

Заступник керівника Офісу Президента закликав громадян ознайомитися з переліком таких пунктів на сайті www.nezlamnist.gov.ua та зберегти собі інформацію щодо тих, які розташовані поруч, щоб у разі відсутності світла та інтернету скористатися Пунктами Незламності, які створюють і держава, і відповідальний бізнес.