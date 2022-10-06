Кирило Тимошенко взяв участь у конференції «Україна під час війни. Економіка. Безпека. Енергетика. Перспективи відновлення» у Варшаві

Україна розраховує на підтримку міжнародних партнерів, зокрема й експертного середовища, у відновленні житлової та соціальної інфраструктури, зруйнованої внаслідок російського вторгнення. Про це розповів заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, виступаючи в режимі онлайн на конференції «Україна під час війни. Економіка. Безпека. Енергетика. Перспективи відновлення», яка відбулася у Варшаві (Польща).

За його словами, за 225 днів повномасштабної війни зафіксовано 94 тис. 596 зруйнованих об’єктів інфраструктури у різних регіонах України. З них у Київській області – понад 25 тис. об’єктів, у Донецькій – понад 20 тис., у Харківській – більш як 9 тис. об’єктів. Зокрема, зруйновано понад 74 тисячі житлових будинків. І щодня додаються нові об’єкти, оскільки російські обстріли тривають.

«На жаль, в Україні реально не вистачить фінансових ресурсів для відновлення такого обсягу зруйнованої інфраструктури. Нам знадобиться багато років, щоб відбудувати тисячі шкіл, садочків, лікарень, об’єктів енергетичної та транспортної інфраструктури», – зазначив Кирило Тимошенко.

Заступник керівника Офісу Президента наголосив, що попри бойові дії, які тривають, держава не може зволікати з відновленням житла на деокупованих територіях, адже люди не можуть зимувати у зруйнованих домівках.

Як розповів Кирило Тимошенко, для швидкої відбудови критично необхідної інфраструктури за дорученням Президента України Володимира Зеленського та керівника Офісу Глави держави Андрія Єрмака розроблено Fast Recovery Plan, до якого включено понад 38 тис. конкретних об'єктів з адресами.

«Це те, що нам необхідно зробити вже сьогодні, щоб наші люди могли повернутися додому з евакуації», – пояснив заступник керівника Офісу Президента.

За його словами, нині коштом державного бюджету розпочато відновлення лише понад 11 тис. об’єктів. Тобто ремонтують усього 13% від необхідного, адже Україні критично бракує фінансових ресурсів.

З метою залучення фіндопомоги від іноземних урядів, агентств і міжнародних організацій було ухвалено рішення про створення Фонду відновлення України – фінансової інституції, яка має стати інструментом для прозорого отримання та ефективного використання міжнародної допомоги для відбудови інфраструктури в Україні.

Як зауважив Кирило Тимошенко, прозорість Фонду забезпечуватиметься шляхом максимального контролю з боку донорської спільноти, адже 75% його наглядової ради становитимуть представники донорів. 100% керівного складу Фонду призначатимуть донори, а вся його звітність перебуватиме в публічному доступі.

«Ми плануємо, що повноцінний запуск роботи Фонду відбудеться вже в кінці листопада – на початку грудня поточного року», – повідомив він.

Заступник керівника Офісу Глави держави також розповів про роботу електронної системи обліку руйнувань у країні. Інформація в системі оновлюється щодня.

Він висловив переконання, що ця електронна база допоможе Фонду відновлення у щоденній операційній діяльності.

«Ми дуже розраховуємо на підтримку від наших міжнародних партнерів, зокрема з експертного середовища, та зробимо все від нас залежне, щоб звичне мирне життя повернулося до всіх громад в Україні», – резюмував Кирило Тимошенко.