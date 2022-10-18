Кирило Тимошенко закликав Нідерланди допомогти Україні в подоланні наслідків російських атак на об’єкти критичної інфраструктури

Крім боротьби з російським агресором на полі бою, Україна змушена оперативно долати виклики, пов’язані з ліквідацією наслідків російських атак на об’єкти критичної інфраструктури, щоб забезпечити нормальну життєдіяльність мирних громадян. Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко під час онлайн-виступу на Конференції з питань відновлення та відбудови України, яка триває в Гаазі.

«Україна фактично у стані війни та щодня долає безпрецедентні за масштабами виклики. Впродовж останніх двох тижнів окупанти, використовуючи крилаті ракети та дрони-камікадзе іранського походження, систематично, щодня вчиняють терористичні атаки на об’єкти критичної енергетичної інфраструктури України. І зараз, під час нашого спілкування, над територією України летять ракети й дрони», – зазначив він.

Як розповів Кирило Тимошенко, держава-терорист щодня прицільно руйнує українські електростанції, ТЕЦ та інші об’єкти критичної інфраструктури. І щодня, часто під обстрілами, українські енергетики та інженери намагаються відновити зруйноване й не допустити припинення подачі електроенергії, тепла та води по всій країні.

«Проте робити це стає дедалі складніше з огляду на збільшення кількості зруйнованих об’єктів», – додав заступник керівника Офісу Глави держави.

Кирило Тимошенко зауважив, що станом на зараз російськими ударами знищено понад 30% об’єктів критичної інфраструктури.

«Вони роблять це свідомо, їхня мета – залишити країну без світла й тепла напередодні зими. Це реальний геноцид українців, до якого росіяни вже не раз вдавалися у своїй історії», – наголосив він.

У цьому контексті заступник керівника Офісу Президента акцентував: Україна потребує обладнання, що забезпечить функціонування мобільних та стаціонарних пунктів обігріву для населення. Він закликав Нідерланди допомогти в цьому напрямі.

«Хочу закликати Нідерланди стати лідером у допомозі Україні пережити можливий блекаут – відсутність світла, опалення та водопостачання в оселях українців, зберігши тисячі життів наших людей», – сказав Кирило Тимошенко.

Як поінформував заступник керівника Офісу Глави держави, станом на 238-й день повномасштабної війни у спеціальній онлайн-системі зафіксовано 97 406 зруйнованих об’єктів інфраструктури в усіх регіонах країни.

Він закликав Нідерланди до активної участі у реалізації Fast Recovery Plan, який передбачає відновлення найнагальніших об’єктів, що дасть українцям змогу повернутися додому й нормально пережити зимовий період.

Кирило Тимошенко поінформував про принципи реалізації цього проекту із залученням механізмів Фонду відновлення України.

Заступник керівника Офісу Президента подякував Нідерландам за ініціативу проведення національного бізнес-форуму з питань відбудови та відновлення України та уряду країни за розгляд можливості патронату над Херсонською областю.

На переконання Кирила Тимошенка, захід за участю урядовців, представників Агентства з підприємництва та Національної бізнес-асоціації – це реальна можливість обговорити й знайти рішення для викликів, що постали перед Україною, зокрема пов’язаних із терміновим відновленням критичної інфраструктури.

«Ми в Україні високо цінуємо підтримку уряду Нідерландів та особисто Прем’єр-міністра Рютте, який неодноразово вже під час війни відвідував Україну з офіційними візитами, а також широку участь країни у проектах відновлення в Україні», – наголосив Кирило Тимошенко.

«Сподіваюся, що сьогоднішня Конференція стане черговим важливим кроком на цьому шляху», – резюмував заступник керівника Офісу Президента.