Кирило Тимошенко зустрівся з керівництвом Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи

На виконання завдання керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака заступник керівника Офісу Глави держави Кирило Тимошенко провів зустріч з Президентом Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи Ліном Вербееком та генеральним секретарем Конгресу Андреасом Кіфером.

Кирило Тимошенко наголосив на тому, що цей візит є дуже важливим для підтримки нашої країни й народу.

Він зазначив, що військові плани Росії із захоплення України провалилися, але Кремль продовжує бойові дії, спрямовуючи на територію нашої держави свої війська.

Кирило Тимошенко зробив акцент на тому, що Україна продовжуватиме боротися з російською агресією та не має наміру відмовлятися від своїх територій і людей. Водночас унаслідок російського вторгнення багато міст та об'єктів інфраструктури в нашій країні зруйновано, тисячі українців загинули, а мільйони були вимушені залишити свої домівки.

«Вдячний за чітку й рішучу позицію членів Конгресу щодо російської агресії. Для нас дуже важливе продовження тотального тиску на державу-агресора», – зазначив він.

Заступник керівника Офісу Глави держави також розповів, що попри війну вдалося провести декілька засідань Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України, що дало змогу центральній і місцевій владі бути на постійному зв’язку та вирішувати нагальні питання й планувати заходи з відновлення країни.

«Ініціатива Президента України – щоб для кожного регіону була держава, яка братиме шефство над його відбудовою. Це стосується всіх регіонів, а не тільки тих, що постраждали від війни чи наразі окуповані. Тому що у Глави держави є бачення, що це – шанс змінити країну», – зазначив Кирило Тимошенко.

Тому, за його словами, були підготовлені каталоги по кожній області, у яких міститься вся інформація про зруйновану та пошкоджену інфраструктуру.

«Тут ми сподіваємося на вашу допомогу чи щодо точкових проектів, чи в межах співпраці між містами й громадами. Тому що нам важливо вже починати відновлення, наприклад, шкіл до початку навчального року 1 вересня чи будівництво житла для людей, які його втратили», – розповів заступник керівника Офісу Президента.

Лін Вербеек повідомив, що провів зустрічі з декількома очільниками українських міст, постраждалих від війни. Він зауважив, основна мета Конгресу – налагодження діалогу між муніципалітетами з різних країн та обмін досвідом.

Андреас Кіфер наголосив на важливості ефективної взаємодії центральної та регіональної влади. За його словами, для побудови нової й сучасної України важлива передача відповідальності на місцевий рівень та взаємна довіра.

Окремо сторони торкнулися питання організації навчання для школярів в Україні та для тих, хто був вимушений виїхати із сім’ями за кордон, рятуючись від війни. Зокрема, відзначалася необхідність адаптації чи поєднання шкільних програм України й тих країн, де перебувають діти.

Кирило Тимошенко також зазначив, що сьогодні українська влада працює над залученням бізнесу до відбудови шкіл, які постраждали внаслідок російського вторгнення. Також стоїть питання реорганізації шляхів підвезення до навчальних закладів учнів із тих населених пунктів, де школи були повністю зруйновані.

Генеральний секретар Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи зазначив, що він уже обговорював із представниками європейських організацій можливості зробити внесок у відбудову постраждалих регіонів України.