Кіровоградщина має хороший транспортний потенціал, родючі землі та багаті ресурси й може стати центром процвітання – Президент під час представлення Стратегії розвитку області

У межах робочої поїздки на Кіровоградщину Президент України Володимир Зеленський узяв участь у представленні заходів з реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на 2021-2027 роки.

«Кіровоградщина має вигідне географічне розташування, а отже – хороший транспортний потенціал. Має дуже родючі землі та мінеральні ресурси. Має майбутнє у харчовій промисловості, машинобудуванні, приладобудуванні та ІТ-сфері. Саме на ці сильні сторони регіону має бути зроблена ставка», – заявив Глава держави.

На його думку, саме ці переваги мають використовувати місцева та центральна влада, щоб рухати вперед область і всю країну.

«Ми разом з вами будуємо нову й сильну Україну. Там, де місцеве самоврядування та успіх кожної області будуть міцним фундаментом розвитку. Там, де кожен мешканець громади буде розуміти – я не сторонній спостерігач, а безпосередній учасник подій. І від моїх дій, моєї позиції, моєї участі у житті регіону залежить, яким буде він та наша прекрасна країна», – зазначив Президент.

Володимир Зеленський звернув увагу, що у Кіровоградській області розташоване селище міського типу Добровеличківка, яке вважають географічним центром України.

«Я щиро бажаю вашому регіону бути не лише географічним центром, а ще й центром процвітання, успішності та заможності», – наголосив Глава держави.

Кіровоградщина – це справжній транспортний вузол, де зараз будуються нові дороги й активно розвивається інфраструктура. Планується введення в експлуатацію 370 км нових автошляхів.

Кіровоградська область має 390 родовищ корисних копалин та 2 млн га сільськогосподарських земель.

Серед проблемних питань області – зношеність фондів, недостатній рівень житлового будівництва, неналежний стан об’єктів транспортної та соціальної інфраструктури, слабкий розвиток туристичного потенціалу, складна демографічна ситуація, проблеми з розвитком освіти та відплив молоді.

Тому пріоритетами на найближчий час мають стати розвиток інноваційної економіки, забезпечення сприятливого клімату для інвестицій, створення та розвиток нових підприємств і робочих місць, поліпшення якості медицини тощо.

Представляючи Стратегію розвитку Кіровоградської області, народний депутат Микита Потураєв зазначив, що особливу увагу слід приділити інвесторам, які розвивають високотехнологічне виробництво, вкладають в IT-сектор. А тому пріоритетним є також розвиток сучасної інформаційної та телекомунікаційної інфраструктури, створення проектів смарт-сіті, електронних платформ із надання адмінпослуг.

Перспективними напрямами також є розвиток харчової промисловості та машинобудування. А відновлення доріг та інфраструктури сприятиме також розвитку туристичного потенціалу регіону, зокрема будівництву сучасних готелів і готельно-ресторанних комплексів.

У питанні покращення соціального забезпечення населення нещодавнє підвищення мінімальної зарплати стане лише початком. Також важливим є забезпечення ветеранів та їхнє оздоровлення, вдосконалення соціальної роботи з багатодітними сім’ями та розвиток системи надання допомоги особам, що постраждали від насилля.

Народний депутат назвав п'ять головних перспективних проектів регіону: технопарк Flycity 4.0 на базі Льотної академії, міжнародний аеропорт, індустріальний парк «Олександрія», клінічний онкологічний центр та культурно-спортивне середовище.

Підсумовуючи зустріч, Володимир Зеленський закликав не зволікати з реалізацією цих амбітних проектів.

«Сьогодні програмою «Велике будівництво» ми показуємо всім, що дороги дійсно будуються – у десятки разів більше, а в деяких областях – на тисячу відсотків більше, ніж це було у будь-який інший рік. Я цим дуже пишаюсь. Треба просто брати проекти, їх робити. І народ віддасть вам любов'ю», – сказав Президент.