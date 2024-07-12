Київська ОВА й американський штат Юта підписали меморандум про взаєморозуміння

У присутності Президента Володимира Зеленського Посол України у США Оксана Маркарова підписала Меморандум про взаєморозуміння між Київською ОВА та штатом Юта з губернатором Юти Спенсером Коксом.

У документі йдеться про намір розвивати співпрацю у сферах економіки, сільського господарства, енергетики, охорони здоров'я та довкілля, науки, технологій, мистецтва, культури та в гуманітарному напрямі.

Меморандум укладений для збільшення обсягів торгівлі між Київською областю та штатом Юта, для сприяння інноваціям, зміцнення ділових зв'язків та створення спільних проєктів і робочих місць. Є окремі пункти, що стосуються надання благодійних, гуманітарних та соціальних послуг.

Також серед пріоритетних напрямів – аерокосмічна й оборонна промисловість, програмне забезпечення й інформаційні технології, освіта, туризм.

Сторони мають визначити учасників для створення робочих груп, які на регулярній основі консультуватимуться щодо питань, що становлять спільний інтерес і відкривають можливості для взаємної вигоди.

Меморандум уклали в продовження партнерських відносин між українським та американським регіонами. Торік у травні делегація штату Юта на чолі з президентом Сенату штату Стюартом Адамсом відвідала Київ і зустрілася з Президентом Володимиром Зеленським та урядовцями.

Зараз в американському штаті Юта проживає близько 4 тисяч українців, зокрема 2,5 тисячі – біженці.