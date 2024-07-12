Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Запрошую вас будувати зв'язки між людьми, які триватимуть завжди – виступ Президента України під час зустрічі Національної асоціації губернаторів США
Запрошую вас будувати зв'язки між людьми, які триватимуть завжди – виступ Президента України під час зустрічі Національної асоціації губернаторів США

12 липня 2024 року - 23:26

Переглянути всі відео
ностанні новини

Відбудова України та підтримка на шляху до НАТО: Володимир Зеленський зустрівся з делегацією Конгресу США

13 липня 2024 року - 01:25

Київська ОВА й американський штат Юта підписали меморандум про взаєморозуміння

13 липня 2024 року - 00:40

Володимир Зеленський у Солт-Лейк-Сіті зустрівся з керівництвом Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів

12 липня 2024 року - 23:57

Володимир Зеленський обговорив регіональну співпрацю з губернатором Юти 

12 липня 2024 року - 23:37

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робочий візит Президента України та першої леді до США для участі в заходах 75-го саміту НАТО
Робочий візит Президента України та першої леді до США для участі в заходах 75-го саміту НАТО

9 липня 2024 року - 19:25

Перейти до всіх галерей

Київська ОВА й американський штат Юта підписали меморандум про взаєморозуміння

13 липня 2024 року - 00:40

Київська ОВА й американський штат Юта підписали меморандум про взаєморозуміння

У присутності Президента Володимира Зеленського Посол України у США Оксана Маркарова підписала Меморандум про взаєморозуміння між Київською ОВА та штатом Юта з губернатором Юти Спенсером Коксом.

У документі йдеться про намір розвивати співпрацю у сферах економіки, сільського господарства, енергетики, охорони здоров'я та довкілля, науки, технологій, мистецтва, культури та в гуманітарному напрямі.

Меморандум укладений для збільшення обсягів торгівлі між Київською областю та штатом Юта, для сприяння інноваціям, зміцнення ділових зв'язків та створення спільних проєктів і робочих місць. Є окремі пункти, що стосуються надання благодійних, гуманітарних та соціальних послуг.

Також серед пріоритетних напрямів – аерокосмічна й оборонна промисловість, програмне забезпечення й інформаційні технології, освіта, туризм.

Сторони мають визначити учасників для створення робочих груп, які на регулярній основі консультуватимуться щодо питань, що становлять спільний інтерес і відкривають можливості для взаємної вигоди. 

Меморандум уклали в продовження партнерських відносин між українським та американським регіонами. Торік у травні делегація штату Юта на чолі з президентом Сенату штату Стюартом Адамсом відвідала Київ і зустрілася з Президентом Володимиром Зеленським та урядовцями.

Зараз в американському штаті Юта проживає близько 4 тисяч українців, зокрема 2,5 тисячі – біженці.

ф

Робочий візит Президента України та першої леді до США для участі в заходах 75-го саміту НАТО

9 липня 2024 року - 19:25
Версія для друку