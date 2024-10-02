Ключова наша мета – це повноцінне членство України в Альянсі – Президент під час зустрічі з Генсеком НАТО Марком Рютте 

Пріоритети України – вступ до НАТО, виконання рішень Вашингтонського саміту Альянсу та спільне збиття російських ракет і дронів. Про це Президент Володимир Зеленський говорив під час зустрічі з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Києві.

Це перший закордонний візит Марка Рютте як керівника Північноатлантичного альянсу. Глава держави зазначив, що завдяки цьому одразу зрозумілі пріоритети, де саме зараз триває захист спільних цінностей усієї Євроатлантики.

«Ключова наша мета – це повноцінне членство України в Альянсі. Україна може стати 33-ю країною НАТО. Українці заслуговують на це», – сказав Президент.

На зустрічі детально обговорили перспективи співпраці, План перемоги та реалістичність підходу України до справедливого закінчення війни, ситуацію на полі бою, а також потреби українських підрозділів, зокрема щодо зброї та комплектування бригад.

«Україні потрібне посилення позицій на фронті, щоб ми могли отримати посилення тиску на Росію заради справедливої, реальної дипломатії. Саме тому ми потребуємо достатньої кількості та якості зброї – далекобійної зброї зокрема, із якою партнери, на мою думку, уже затягують», – зазначив Володимир Зеленський.

Окремий фокус розмови – потреби у протиповітряній обороні. Для України важливо, щоб перед початком зими були реалізовані всі домовленості щодо ППО, зокрема ті, яких досягли на саміті НАТО у Вашингтоні в липні цього року. Крім того, лідери обговорили додаткову взаємодію із сусідами на прикладі Близького Сходу.

«Спільне збиття іранських ракет нічим не відрізняється від збиття російських ракет, від збиття іранських «шахедів», які поєднують російський та іранський режими. Більше рішучості партнерів у нашому регіоні – це те, що потрібно, щоб покласти край російському терору», – наголосив Президент.

Марк Рютте зазначив, що на посаді Генсека НАТО робитиме все можливе для посилення підтримки України.

«Ваша безпека важлива для нас, ваша боротьба за свободу віддзеркалює наші основні цінності та принципи», – сказав він.

За словами Генерального секретаря НАТО, країни – члени Альянсу планують збільшити власні оборонні потужності та посилити оборонно-промисловий комплекс України.

«Україна як ніколи раніше близька до НАТО. І ми продовжуватимемо йти цим шляхом, доки ви не станете членом нашого Альянсу. Я з нетерпінням чекаю на цей день», – наголосив Марк Рютте.