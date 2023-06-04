Ключова стратегічна безпекова мета України та Європи – не дозволити Росії завдати повторного удару – Михайло Подоляк в інтерв'ю Rzeczpospolita

Для забезпечення безпеки України та всієї Європи світ має об'єднатися й здійснити кроки, які зроблять Росію нездатною завдати повторного удару. Пауза в нинішній війні неприпустима, оскільки вона може дати агресору змогу підготуватися, відновитися й знову розпочати війну. Про це заявив радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю польській щоденній газеті Rzeczpospolita.

«Ключова стратегічна мета безпеки України та всієї Європи полягає в тому, щоб ми не дозволили Росії завдати повторного удару. По-перше, Росія має повністю зазнати поразки, а Україна має повернутися до своїх кордонів 1991 року», – сказав він.

Другою умовою Михайло Подоляк назвав трансформацію російської політичної еліти, бо без цього війна ніколи не скінчиться.

«Якщо нинішній режим у Росії вціліє, вони на якийсь час візьмуть оперативну паузу й навчаться на своїх помилках. Як наслідок ми отримаємо набагато агресивнішу державу, краще підготовлену до наступного етапу війни, яка вестиметься не лише в Україні. Йдеться про низку інших країн. Польща розглядається Москвою як один із ключових супротивників, тому що вона не здається й підтримує Україну», – зазначив радник керівника Офісу Президента.

Крім того, як наголосив Михайло Подоляк, необхідно стежити, щоб Росія в майбутньому не захворіла на реваншизм.

«Російській економіці доведеться враховувати виплату воєнних репарацій Україні протягом наступних 50 років. Також необхідно повністю обмежити їхній військовий потенціал і запровадити жорсткі обмеження для російської військової промисловості. Володіння Росією ракетами великої дальності має бути обмежене, і вона не повинна залишатися з ядерним арсеналом», – акцентував радник керівника Офісу Глави держави.

Він висловив переконання, що Президент РФ Володимир Путін разом зі своїм режимом не слухатиме жодних доводів і не відмовиться від планів щодо знищення України, а будь-які контакти з ним узаконюють злочини, які він скоює.

Водночас Михайло Подоляк зазначив, що Україна не має наміру втручатися у внутрішні політичні справи РФ і заходити на російську територію. На його думку, зміни в Росії мають відбутися як природна реакція російського суспільства на те, чим закінчиться ця війна.

Радник керівника Офісу Президента нагадав, що до Легіону «Свобода Росії» та «Російського добровольчого корпусу», які воюють на боці України і вже кілька разів перетинали російський кордон, входять лише громадяни РФ.

«Те, що відбувається в Росії, – цікаве явище. Кремль демонструє, що взагалі не контролює внутрішній простір. Вони наполягали на тому, що у них все під контролем. Та вже зараз очевидно, що російська влада не може ефективно реагувати на нові виклики», – сказав він.

Михайло Подоляк зазначив, що Росія дуже крихка і може бути зруйнована діями десятків активних угруповань. За його словами, у Росії є люди, які хочуть воювати з Путіним не шляхом участі в мирних протестах і розмахування стрічками, а, наприклад, завдаючи ударів по об'єктах критичної інфраструктури.

За його словами, приблизно за три-шість місяців повномасштабної війни Україна зрозуміла, що Росія погано керована, корумпована й крихка. Її можна атакувати зсередини, адже попри потужну пропаганду російська контррозвідка не справляється зі своїми завданнями.

«Росія – це одне велике «потьомкінське село». Вони вкрали власну країну. А кремлівська пропаганда стверджувала, що це потужна держава із сильною військовою промисловістю, грізною армією та налагодженими службами. Україна зруйнувала цей міф. Там багато хаотичного. Події в Білгородській, Курській, Ростовській і Брянській областях показують, що місцева влада не контролює ситуацію там», – сказав Михайло Подоляк.

Відповідаючи на запитання про те, чи відбувається вже український контрнаступ, радник керівника Офісу Президента повідомив, що триває підготовка до нього, накопичуються ресурси.

«Посилюється обстріл російських баз матеріально-технічного постачання на окупованих територіях України. Це називається підготовкою поля бою», – додав він.

Михайло Подоляк зазначив, що Україна хоче якнайшвидше отримати винищувачі F-16, щоб посилити захист. Для цього Президент Володимир Зеленський створив неформальну коаліцію, до якої увійшли лідери країн-партнерів.

«Президент переконав, що без F-16 ми не закриємо свого неба. Політичні рішення щодо постачання F-16 уже ухвалено – вони будуть передані Україні. Про свою участь заявили від 10-12 країн. У цей час узгоджуються питання логістики, нам потрібно близько 40-60 одиниць. Вони забезпечать захист нашого неба, наприклад, від російської тактичної авіації. Їхні літаки летять до нашого кордону і стріляють по нас ракетами. Ми також просуваємося щодо ракет великої дальності, їх на цей момент мало, і не всі країни готові їх нам постачати. Ми говоримо про це з нашими американськими партнерами», – сказав він.

Говорячи про очікування України від Вільнюського саміту НАТО, радник керівника Офісу Президента висловив переконання, що на ньому мають бути чітко розставлені всі крапки над «i» та озвучені недвозначні заяви про те, що Україна є невід'ємною частиною архітектури європейської безпеки.

«Ми розуміємо, що війна не дозволяє нам офіційно навести лад у наших відносинах, але ми маємо почути, що це станеться одразу після закінчення конфлікту. Я думаю, що це буде природний процес, який зараз модерується історією», – резюмував Михайло Подоляк.