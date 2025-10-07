Ключові сфери для посилення санкційного тиску на Росію та недопущення постачання компонентів іноземного виробництва до РФ: відбулася зустріч із представниками посольств країн «Групи семи»

Радник – уповноважений Президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк і перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця провели зустріч із представниками посольств країн «Групи семи».

Українська сторона поінформувала про нещодавні санкційні рішення й підготовку нових санкцій проти Росії. Владислав Власюк і Сергій Кислиця розповіли про ключові сфери, які можуть суттєво послабити здатність РФ фінансувати свою воєнну машину. Це нафтовий і банківський сектори, а також тіньовий танкерний флот, включно з капітанами та екіпажами суден.

Окремо українські представники наголосили, що важливо тиснути також на схеми обходу санкцій. Серед іншого йшлося про те, що Росія досі використовує для виробництва зброї компоненти й матеріали, які постачають з інших країн. Лише у вересні цього року РФ застосувала проти України 7313 дронів і 270 ракет різних типів, у складі яких виявлено близько 676 тис. компонентів іноземного виробництва.

«Сьогодні надзвичайно важливо, щоб наші партнери усвідомлювали: кожен мікрочип, який опиняється в російській зброї, може коштувати людського життя в Україні. Посилення санкційного контролю – це питання не лише політики, а й безпеки та відповідальності перед усім демократичним світом», – наголосив Сергій Кислиця.

За словами Владислава Власюка, Глава держави доручив посилити моніторинг дотримання санкцій у всьому, що стосується компонентів іноземного виробництва. Саме ця тема, а також недопущення постачання таких складників для військово-промислового комплексу РФ були одними з головних під час обговорення.

«Російська військова машина досі тримається на технологіях і компонентах, що надходять з-за кордону – часто через треті країни. Наше спільне завдання з партнерами з G7 – закрити ці лазівки, щоб жоден чип чи плата більше не підсилювали агресора у веденні війни проти України», – зазначив радник – уповноважений Президента.

Українська сторона наголосила, що необхідно обʼєднувати зусилля країн «Групи семи» для ефективної протидії російській агресії, і запропонувала створити моніторингову команду на рівні G7, яка стежитиме за дотриманням санкцій.