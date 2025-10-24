Коаліція охочих у Лондоні обговорила пріоритети в підтримці України та подальшу роботу над гарантіями безпеки

У Лондоні Президент України Володимир Зеленський узяв участь у засіданні лідерів країн Коаліції охочих, на якому співголовували Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і Президент Франції Емманюель Макрон (онлайн).

Загалом у засіданні взяли участь близько 40 учасників, особисто були присутні Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф і Генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Володимир Зеленський наголосив, що основними пріоритетами зустрічі є протиповітряна оборона, енергетика, санкції та далекобійність.

«Путін не досяг жодної зі своїх справжніх цілей на землі – жодних успіхів на фронті, і він звернувся до того, у що він справді вірить, – до терору. І, безумовно, нам необхідно захистити нашу критичну інфраструктуру та запобігти відключенням електроенергії», – зазначив Президент.

Українська делегація поінформувала партнерів про потреби для підтримки та відновлення енергетичної інфраструктури. Наша країна цієї зими потребуватиме також імпорту газу, оскільки Росія цілеспрямовано атакує відповідні виробництва. Україна вже співпрацює з Норвегією в цьому питанні.

Глава держави також акцентував, що Україна обговорює зі США угоду про купівлю необхідної кількості систем Patriot.

«У Європі вже є значна кількість “петріотів” та інших систем протиповітряної оборони, які, на щастя, просто стоять у режимі очікування. Ми могли б використати їх зараз для захисту життів, щоб нам не треба було чекати своєї черги», – сказав Володимир Зеленський.

Окремо Президент подякував Великій Британії, Євросоюзу, Канаді, Японії за санкції проти Росії, а також усім, хто долучається до цих обмежувальних заходів.

«І зараз є ще одне важливе рішення Сполучених Штатів Америки – санкції проти двох великих російських нафтових компаній. Тиск на російську нафту – це інструмент для закінчення війни, я впевнений. І всі російські нафтові компанії, включно з “Роснєфтью”, “Лукойлом”, особистою нафтовою компанією Путіна “Сургутнафтогаз” та іншими, мають бути заблоковані», – наголосив Глава держави.

Володимир Зеленський зазначив, що Росія не хоче закінчувати війну, а Володимир Путін не хоче жодних нормальних зустрічей. Президент закликав створити в Росії бажання до переговорів.

«І я готовий зустрічатись у будь-якому змістовному форматі, а поточна лінія фронту могла б стати відправною точкою для переговорів, справжніх переговорів. І всі ми маємо пам'ятати, що питання територіальної цілісності, як і будь-який нібито “обмін територіями”, не повинні бути способом відкупитися від агресора чи винагородою за будь-які майбутні прояви агресії у світі», – зауважив Глава держави.

Президент наголосив, що питання «томагавків», «сторм шедоуз», «скальпів» та спільного виробництва дронів і ракет є життєво важливими. Адже щойно Володимир Путін відчув тиск і можливість появи «томагавків» в Україні, одразу заявив про готовність відновити переговори, але тільки-но тиск зник, він знову відкинув дипломатію.

Глава держави закликав збільшувати далекобійні можливості та активізувати команди для фіналізації роботи над майбутніми рамками гарантій безпеки.

«У день закінчення війни всі гарантії безпеки мають бути готові. А зараз саме час для практичної реалізації всіх цих ініціатив, таких як PURL, SAFE, та підтримки Коаліцій спроможностей», – підсумував Президент.

В онлайн-режимі у засіданні взяли участь: Президент Кіпру Нікос Христодулідіс, Президент Литви Гітанас Наусєда, Президент Румунії Нікушор Дан, Президент Фінляндії Александр Стубб, канцлер Австрії Крістіан Штокер, Прем’єр-міністр Албанії Еді Рама, Прем’єр-міністр Болгарії Росен Желязков, Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал, Прем’єр-міністр Ірландії Мікхол Мартін, Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес, Голова Ради міністрів Італії Джорджа Мелоні, Прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня, Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала, Прем’єр-міністр Чорногорії Мілойко Спаїч, Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, Прем’єр-міністерка Японії Санае Такаїчі, віцепрезидент Туреччини Джевдет Їлмаз, Президент Європейської ради Антоніу Кошта, Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, міністр закордонних справ Греції Йоргос Герапетрітіс, постійний державний секретар Ісландії Мартін Ейолфссон, міністр оборони Канади Девід Макгінті, міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль, міністерка оборони Нової Зеландії Джудіт Коллінз, міністр закордонних справ Португалії Паулу Ранжел, міністр оборони Словенії Борут Сайовіц, радник із національної безпеки Бельгії Паскаль Хейман, верховний комісар Австралії у Великій Британії Стівен Сміт і верховний комісар Нової Зеландії у Великій Британії Хеміш Купер.