Виступ Президента України на засіданні лідерів країн Коаліції охочих

Шановні друзі!

Радий вас бачити і дякую за вашу участь. Кіре, Емманюелю, дякую вам за співголовування в Коаліції. І дякую іншим лідерам, звісно, і представникам.

Сьогодні з нами нова Прем'єр-міністерка, як сказав Емманюель, Прем'єр-міністерка Японії Санае Такаїчі – дякуємо. Японія, як і багато інших країн, зараз приділяє більше уваги обороні, і ми готові тісно співпрацювати з вами.

Отже, наші пріоритети на сьогодні. Номер один – це протиповітряна оборона та енергетика. І Кір про це говорив.

Ви бачите, що Путін не досяг жодної зі своїх справжніх цілей на землі – жодних успіхів на фронті. І він звернувся до того, у що він справді вірить, – до терору. І, безумовно, нам необхідно захистити нашу критичну інфраструктуру та запобігти відключенням електроенергії. Наша команда ознайомить ваші команди з ключовими заходами для підтримки нашого енергетичного сектору. Йдеться про обладнання та інші речі. Ми також говоримо про газ. Нам потрібна значна кількість імпортного газу на наступну зиму, оскільки наш видобуток постраждав від російських ударів. Ми вже працюємо з Норвегією, і Норвегія дуже допомогла нам у цьому. Дякую, Йонасе. І я закликаю всіх, хто розуміє цей пріоритет, допомогти нам профінансувати необхідний обсяг імпорту.

Далі – протиповітряна оборона.

Є важливе питання до Європи. Ми зараз обговорюємо зі Сполученими Штатами угоду про купівлю необхідної кількості систем Patriot. Їх можуть надати, звісно, не відразу, а за деякий час. Є черга країн, які чекають на постачання, і ми намагаємося змінити цю чергу, а це непросто. А у Європі вже є значна кількість «петріотів» та інших систем протиповітряної оборони, які, на щастя, просто стоять у режимі очікування. Ми могли б використати їх зараз для захисту життів, щоб нам не треба було чекати своєї черги. І нам би дуже допомогло, якби ми змогли отримати ці системи зараз також із Європи, а потім замінити їх пізніше, коли настане наша черга в угоді з американцями. І я прошу кожну країну, яка має ці системи, підійти до цього питання практично.

Третє – санкції.

Дякую Великій Британії, і Євросоюзу, і Канаді, і Японії за санкції проти Росії за війну, а також усім, хто долучається до цих зусиль.

І зараз є ще одне важливе рішення Сполучених Штатів Америки – санкції проти двох великих російських нафтових компаній. Тиск на російську нафту – це інструмент для закінчення війни, я впевнений. І всі російські нафтові компанії, включно з «Роснєфтью», «Лукойлом», особистою нафтовою компанією Путіна «Сургутнафтогаз» та іншими, мають бути заблоковані. Їхній доступ до світового ринку має бути відрізаний. Це поверне Путіна до реальності та значно обмежить фінансування російської воєнної машини. І я дякую Президенту Трампу за цей шлях тиску, і я дякую країнам, які вже роблять ці кроки. І я прошу всіх інших приєднатися.

Ще один момент – дипломатія.

Наразі Росія не хоче закінчувати війну, а Путін не хоче жодних нормальних зустрічей. Усе, що робить Путін, – це спроба відтягнути нові форми тиску. Ми маємо створити в Росії бажання до переговорів. І я готовий зустрічатись у будь-якому змістовному форматі, а поточна лінія фронту могла б стати відправною точкою для переговорів, справжніх переговорів. І всі ми маємо пам'ятати, що питання територіальної цілісності, як і будь-який нібито «обмін територіями», не повинні бути способом відкупитися від агресора чи винагородою за будь-які майбутні прояви агресії у світі. А несправедливість... Несправедливість рівносильна небезпеці – не давайте Росії жодних підстав думати, що вона може закінчити цю війну з будь-яким результатом, який буде несправедливим для нас усіх. Лише сильне й справедливе рішення для закінчення війни справді спрацює. Прошу підтримати нас у цьому. Параметри ми всі знаємо.

А наші далекобійні можливості допомагають у цьому; і я дякую всім – кожній країні, кожному лідеру, хто робить свій внесок. Питання про «томагавки», «сторм шедоуз», «скальпи», наше спільне виробництво дронів і ракет життєво важливі. І щойно Путін відчув тиск і можливість появи «томагавків» в Україні, він одразу заявив про готовність відновити переговори, але тільки-но тиск зник, він знову відкинув дипломатію. Тож для нас очевидно, що робити. Нам потрібно більше далекобійних можливостей.

І ще один момент.

Я закликаю вас активізувати команди, щоб ми могли, разом із нашою командою, фіналізувати роботу над майбутніми рамками гарантій безпеки. У день закінчення війни всі гарантії безпеки мають бути готові. А зараз саме час для практичної реалізації всіх цих ініціатив, таких як PURL, SAFE, і підтримки Коаліцій спроможностей. У липні, до речі, у липні в Римі Коаліція підтвердила надання 40 мільярдів євро військової допомоги нашим Силам безпеки та оборони. Маємо це реалізувати.

Дякую, друзі!