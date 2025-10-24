Заява співголів за підсумками зустрічі Коаліції охочих 24 жовтня

Сьогодні Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії К. Стармер і Президент Франції Е. Макрон спільно провели в режимі онлайн засідання Коаліції охочих, у якому взяв участь Президент України В. Зеленський.

Лідери продемонстрували одностайність у підтримці України, особливо в цей непростий зимовий період, а також спільне прагнення до справедливого й тривалого миру та припинення насильства. Вони привітали підтримку Президентом України В. Зеленським повного й безумовного припинення вогню. Вони зазначили, що Президент Путін, навпаки, відхилив пропозицію щодо припинення вогню, а також те, що Росія посилила свої атаки на українських мирних жителів та інфраструктуру й безрозсудно порушила повітряний простір НАТО.

Вони повністю підтримали заяви Президента США Д. Трампа про те, що поточна лінія зіткнення має стати відправною точкою для будь-яких переговорів. Лідери підтвердили свою повну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, а також принципу незмінності державних кордонів силою.

Глави держав наголосили на важливості посилення економічного тиску на Росію – як зараз, так і до моменту, коли буде забезпечено справедливий і тривалий мир для України.

Вони погодилися здійснити подальші кроки для витіснення російської нафти й газу зі світового ринку, припинення залишкових імпортних поставок цих енергоносіїв до своїх країн та запобігання торгівлі російськими енергоресурсами третіми країнами, що сприяє продовженню російської агресії. Лідери також привітали нещодавні дії Сполучених Штатів Америки, спрямовані на реалізацію цих цілей.

Також лідери домовилися продовжувати працювати над додатковими заходами, спрямованими на усунення загрози, яку становлять судна тіньового флоту для морського навколишнього середовища та національної безпеки.

Серед таких заходів розглядаються подальше запровадження санкцій, кроки зі стримування третіх країн від взаємодії з тіньовим флотом, посилення обміну інформацією, а також готовність застосування регуляторних і превентивних заходів.

Вони погодилися поглиблювати координацію зусиль для підвищення спільної ефективності.

Вони також висловили намір задовольнити нагальні фінансові потреби України на 2026–2027 роки, включно з опрацюванням варіантів використання повної вартості заморожених суверенних активів Російської Федерації, щоб Україна мала необхідні ресурси для захисту своєї території та відновлення спроможностей своїх Збройних Сил. Було наголошено, що це має здійснюватися на додаток до наявної двосторонньої військової підтримки, обсяги якої не зменшуватимуться.

Вони рішуче засудили поточну кампанію Росії зі знищення енергетичної та газової інфраструктури України, спрямовану на створення гуманітарної катастрофи та підрив стійкості українського народу. Лідери домовилися забезпечити енергетичну стійкість України, надати невідкладну допомогу для захисту й відновлення енергетичної інфраструктури, а також продовжувати надавати додаткову військову підтримку, зокрема засоби протиповітряної оборони.

На завершення лідери підтвердили свою налаштованість створити надійні механізми забезпечення майбутньої безпеки України, щоб вона могла стримувати та захищатися від можливих майбутніх атак. Було підтверджено наявність планів щодо розгортання Багатонаціональних сил в Україні після припинення бойових дій з метою забезпечення безпеки українського повітряного та морського простору і сприяння відновленню оборонних спроможностей України.